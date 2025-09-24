Рейтинг@Mail.ru
Отели Marton в Калининграде работают в штатном режиме - РИА Новости, 24.09.2025
07:53 24.09.2025
Отели Marton в Калининграде работают в штатном режиме
Отели Marton в Калининграде работают в штатном режиме - РИА Новости, 24.09.2025
Отели Marton в Калининграде работают в штатном режиме
Два отеля Marton работают в Калининграде в штатном режиме, принимают постояльцев и бронируют номера, несмотря на иск Генеральной прокуратуры к одному из... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T07:53:00+03:00
2025-09-24T07:53:00+03:00
КАЛИНИНГРАД, 24 сен - РИА Новости. Два отеля Marton работают в Калининграде в штатном режиме, принимают постояльцев и бронируют номера, несмотря на иск Генеральной прокуратуры к одному из владельцев сети, передает корреспондент РИА Новости. Во вторник РИА Новости со ссылкой на источник сообщало, что судья Верховного суда РФ Виктор Момотов с криминальным подельником создал сеть отелей Marton, состоящую из 40 комплексов, в Москве и регионах России. Генпрокуратура РФ направит в столичный суд иск об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот получил, нарушая антикоррупционное законодательство, сообщил ранее источник. Их общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей. В Калининграде работают два отеля сети Marton. Marton Palace - находится практически в центре города и расположен рядом с автовокзалом и Южным железнодорожным вокзалом. Турист из Германии, который остановился в этом отеле, Штефан рассказал корреспонденту РИА Новости, что отель расположен очень удобно. Некоторые автобусы приезжают в Калининград из Европы поздно, можно переночевать и ехать потом в аэропорт, и многие немцы пользуются отелем для ночёвки. "Мы часто останавливаемся в отеле, когда едем к родственникам в Петербург. В Калининград приезжают потому, что сейчас это самый короткий путь попасть в Россию из Европы", - сказал Штефан. Администратор отеля сообщила корреспонденту РИА Новости, что номера бронируют, и отель работает в штатном режиме. "Отель работает в обычном режиме, все нормально. Владельцев мы не видели очень давно, они давно не посещали", - сказала администратор. Другой отель Marton Olimpic расположен отдаленно от центра. Администратор не стала отвечать на вопросы агентства, но уточнила, что "на сегодняшний день все номера бронируем, никаких изменений в работе нет".
россия, калининград, москва, виктор момотов, генеральная прокуратура рф, происшествия
Отели Marton в Калининграде работают в штатном режиме

КАЛИНИНГРАД, 24 сен - РИА Новости. Два отеля Marton работают в Калининграде в штатном режиме, принимают постояльцев и бронируют номера, несмотря на иск Генеральной прокуратуры к одному из владельцев сети, передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник РИА Новости со ссылкой на источник сообщало, что судья Верховного суда РФ Виктор Момотов с криминальным подельником создал сеть отелей Marton, состоящую из 40 комплексов, в Москве и регионах России. Генпрокуратура РФ направит в столичный суд иск об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот получил, нарушая антикоррупционное законодательство, сообщил ранее источник. Их общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей.
В Калининграде работают два отеля сети Marton. Marton Palace - находится практически в центре города и расположен рядом с автовокзалом и Южным железнодорожным вокзалом. Турист из Германии, который остановился в этом отеле, Штефан рассказал корреспонденту РИА Новости, что отель расположен очень удобно. Некоторые автобусы приезжают в Калининград из Европы поздно, можно переночевать и ехать потом в аэропорт, и многие немцы пользуются отелем для ночёвки.
"Мы часто останавливаемся в отеле, когда едем к родственникам в Петербург. В Калининград приезжают потому, что сейчас это самый короткий путь попасть в Россию из Европы", - сказал Штефан.
Администратор отеля сообщила корреспонденту РИА Новости, что номера бронируют, и отель работает в штатном режиме.
"Отель работает в обычном режиме, все нормально. Владельцев мы не видели очень давно, они давно не посещали", - сказала администратор.
Другой отель Marton Olimpic расположен отдаленно от центра. Администратор не стала отвечать на вопросы агентства, но уточнила, что "на сегодняшний день все номера бронируем, никаких изменений в работе нет".
