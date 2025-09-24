https://ria.ru/20250924/kaliningrad-2043904227.html

Отели Marton в Калининграде работают в штатном режиме

Отели Marton в Калининграде работают в штатном режиме - РИА Новости, 24.09.2025

Отели Marton в Калининграде работают в штатном режиме

Два отеля Marton работают в Калининграде в штатном режиме, принимают постояльцев и бронируют номера, несмотря на иск Генеральной прокуратуры к одному из... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T07:53:00+03:00

2025-09-24T07:53:00+03:00

2025-09-24T07:53:00+03:00

россия

калининград

москва

виктор момотов

генеральная прокуратура рф

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797108326_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a22c94a29a2affc232463237872eb51a.jpg

КАЛИНИНГРАД, 24 сен - РИА Новости. Два отеля Marton работают в Калининграде в штатном режиме, принимают постояльцев и бронируют номера, несмотря на иск Генеральной прокуратуры к одному из владельцев сети, передает корреспондент РИА Новости. Во вторник РИА Новости со ссылкой на источник сообщало, что судья Верховного суда РФ Виктор Момотов с криминальным подельником создал сеть отелей Marton, состоящую из 40 комплексов, в Москве и регионах России. Генпрокуратура РФ направит в столичный суд иск об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот получил, нарушая антикоррупционное законодательство, сообщил ранее источник. Их общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей. В Калининграде работают два отеля сети Marton. Marton Palace - находится практически в центре города и расположен рядом с автовокзалом и Южным железнодорожным вокзалом. Турист из Германии, который остановился в этом отеле, Штефан рассказал корреспонденту РИА Новости, что отель расположен очень удобно. Некоторые автобусы приезжают в Калининград из Европы поздно, можно переночевать и ехать потом в аэропорт, и многие немцы пользуются отелем для ночёвки. "Мы часто останавливаемся в отеле, когда едем к родственникам в Петербург. В Калининград приезжают потому, что сейчас это самый короткий путь попасть в Россию из Европы", - сказал Штефан. Администратор отеля сообщила корреспонденту РИА Новости, что номера бронируют, и отель работает в штатном режиме. "Отель работает в обычном режиме, все нормально. Владельцев мы не видели очень давно, они давно не посещали", - сказала администратор. Другой отель Marton Olimpic расположен отдаленно от центра. Администратор не стала отвечать на вопросы агентства, но уточнила, что "на сегодняшний день все номера бронируем, никаких изменений в работе нет".

https://ria.ru/20250923/momotov-2043848644.html

https://ria.ru/20250923/momotov-2043794628.html

россия

калининград

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, калининград, москва, виктор момотов, генеральная прокуратура рф, происшествия