16:22 24.09.2025 (обновлено: 17:20 24.09.2025)
Опубликован календарь праздничных и выходных дней в 2026 году
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году. РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году.Россияне будут отдыхать:В пресс-службе правительства уточнили, что в следующем году 3 и 4 января выпадают на субботу и воскресенье. Это нерабочие праздничные дни, поэтому их решили перенести на пятницу, 9 января, и четверг, 31 декабря.
общество, михаил мишустин, россия
Люди гуляют на Красной площади. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году.
Календарь праздничных и выходных дней в 2026 году
Россияне будут отдыхать:
  • с 31 декабря 2025-го по 11 января 2026-го (12 дней);
  • с 21 по 23 февраля (3 дня);
  • с 7 по 9 марта (3 дня);
  • с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая (по 3 дня);
  • с 12 по 14 июня (3 дня);
  • 4 ноября;
  • 31 декабря.
В пресс-службе правительства уточнили, что в следующем году 3 и 4 января выпадают на субботу и воскресенье. Это нерабочие праздничные дни, поэтому их решили перенести на пятницу, 9 января, и четверг, 31 декабря.
Россиянам рассказали, когда их ждут следующие длинные выходные
12 сентября, 02:19
Россиянам рассказали, когда их ждут следующие длинные выходные
12 сентября, 02:19
 
ОбществоМихаил МишустинРоссия
 
 
