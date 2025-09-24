https://ria.ru/20250924/kalendar-2044067452.html
Опубликован календарь праздничных и выходных дней в 2026 году
Опубликован календарь праздничных и выходных дней в 2026 году
Опубликован календарь праздничных и выходных дней в 2026 году
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году. РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году.Россияне будут отдыхать:В пресс-службе правительства уточнили, что в следующем году 3 и 4 января выпадают на субботу и воскресенье. Это нерабочие праздничные дни, поэтому их решили перенести на пятницу, 9 января, и четверг, 31 декабря.
