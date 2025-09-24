https://ria.ru/20250924/hakery-2043902160.html
Хакеры придумали новый способ обмана россиян
2025-09-24T07:24:00+03:00
2025-09-24T07:24:00+03:00
2025-09-24T07:24:00+03:00
технологии
россия
белоруссия
казахстан
angara security
telegram
мошенничество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105757/88/1057578879_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_505e5cbf81f919779fe3b4e4e84e21b7.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Злоумышленники стали красть данные сотрудников российских компаний, рассылая фишинговые письма под видом правок к техническому заданию, в них содержится вредоносный архив, замаскированный под PDF-файл, рассказали РИА Новости в компании Angara Security. "Специалисты отдела реагирования и цифровой криминалистики Angara MTDR зафиксировали новую фишинговую рассылку группировки Rare Werewolf... Основной целью злоумышленников является кража учетных данных пользователей. Новая волна атак начинается с рассылки писем сотрудникам компаний. Тема, содержание письма и приложенный зашифрованный архив замаскированы под правки к техническому заданию. Вредоносная нагрузка в архиве - исполняемый файл "Техническое задание №119843-28 Исх. N_3435.scr", стилизованный под PDF-документ", - сказали в компании. Когда пользователь открывает файл, происходит компрометация данных с его рабочего устройства. Кроме того, на него загружаются несколько вредоносных файлов - среди них программа для отправки украденных данных по электронной почте, а также сервис удаленного доступа. Хакеры получают постоянный неконтролируемый доступ к данным, а далее собирают пароли и другую информацию. Все используемые файлы удаляются сразу после выполнения своей задачи, объяснили эксперты. Предполагается, что злоумышленники, в том числе, собирают информацию из десктопной версии мессенджера Telegram. "Группа Rare Werewolf (ранее известная как Rare Wolf и отслеживаемая под именами Librarian Ghouls, Librarian Likho, Rezet) - хакерская группировка, которая атакует организации различных отраслей на территории России, Беларуси и Казахстана как минимум с 2019 года. Новая кампания группировки началась в конце 2024 года. Сегодня мы наблюдаем очередную волну атак на российские компании", - прокомментировала руководитель отдела реагирования и цифровой криминалистики Лада Антипова.
россия
белоруссия
казахстан
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105757/88/1057578879_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_9f976508cd27140c869c93f4958618b6.jpg
технологии, россия, белоруссия, казахстан, angara security, telegram, мошенничество
Технологии, Россия, Белоруссия, Казахстан, Angara Security, Telegram, Мошенничество
Хакеры придумали новый способ обмана россиян
Angara Security: хакеры рассылают фишинговые письма под видом правок к ТЗ
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Злоумышленники стали красть данные сотрудников российских компаний, рассылая фишинговые письма под видом правок к техническому заданию, в них содержится вредоносный архив, замаскированный под PDF-файл, рассказали РИА Новости в компании Angara Security.
«
"Специалисты отдела реагирования и цифровой криминалистики Angara MTDR зафиксировали новую фишинговую рассылку группировки Rare Werewolf... Основной целью злоумышленников является кража учетных данных пользователей. Новая волна атак начинается с рассылки писем сотрудникам компаний. Тема, содержание письма и приложенный зашифрованный архив замаскированы под правки к техническому заданию. Вредоносная нагрузка в архиве - исполняемый файл "Техническое задание №119843-28 Исх. N_3435.scr", стилизованный под PDF-документ", - сказали в компании.
Когда пользователь открывает файл, происходит компрометация данных с его рабочего устройства. Кроме того, на него загружаются несколько вредоносных файлов - среди них программа для отправки украденных данных по электронной почте, а также сервис удаленного доступа.
Хакеры получают постоянный неконтролируемый доступ к данным, а далее собирают пароли и другую информацию. Все используемые файлы удаляются сразу после выполнения своей задачи, объяснили эксперты. Предполагается, что злоумышленники, в том числе, собирают информацию из десктопной версии мессенджера Telegram.
"Группа Rare Werewolf (ранее известная как Rare Wolf и отслеживаемая под именами Librarian Ghouls, Librarian Likho, Rezet) - хакерская группировка, которая атакует организации различных отраслей на территории России, Беларуси и Казахстана как минимум с 2019 года. Новая кампания группировки началась в конце 2024 года. Сегодня мы наблюдаем очередную волну атак на российские компании", - прокомментировала руководитель отдела реагирования и цифровой криминалистики Лада Антипова.