Путин назначил Гуцана генпрокурором

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин назначил Александра Гуцана генпрокурором."Назначить Гуцана Александра Владимировича генеральным прокурором Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", — говорится в указе, размещенном на сайте опубликования правовых актов.Гуцан принес присягу на заседании Совета Федерации:"Клянусь при осуществлении полномочий генерального прокурора свято соблюдать Конституцию и законы, защищать права и свободу человека и гражданина, охраняемые законом интересы общества и государства".Биография ГуцанаОн родился 6 июля 1960 года в поселке Сиверском Гатчинского района Ленинградской области. В 1987-м окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета имени А. А. Жданова (ныне Санкт-Петербургский государственный университет) по специальности "правоведение".С апреля 2007 по ноябрь 2018 года занимал должность заместителя генерального прокурора. Затем был полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе.Гуцан — член Совета безопасности и Государственного совета, заслуженный юрист России, награжден орденами Почета и Дружбы.
