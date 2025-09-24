Рейтинг@Mail.ru
Путин назначил Гуцана генпрокурором - РИА Новости, 24.09.2025
11:56 24.09.2025 (обновлено: 12:40 24.09.2025)
Путин назначил Гуцана генпрокурором
Путин назначил Гуцана генпрокурором - РИА Новости, 24.09.2025
Путин назначил Гуцана генпрокурором
Президент Владимир Путин назначил Александра Гуцана генпрокурором. РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин назначил Александра Гуцана генпрокурором."Назначить Гуцана Александра Владимировича генеральным прокурором Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", — говорится в указе, размещенном на сайте опубликования правовых актов.Гуцан принес присягу на заседании Совета Федерации:"Клянусь при осуществлении полномочий генерального прокурора свято соблюдать Конституцию и законы, защищать права и свободу человека и гражданина, охраняемые законом интересы общества и государства".Биография ГуцанаОн родился 6 июля 1960 года в поселке Сиверском Гатчинского района Ленинградской области. В 1987-м окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета имени А. А. Жданова (ныне Санкт-Петербургский государственный университет) по специальности "правоведение".С апреля 2007 по ноябрь 2018 года занимал должность заместителя генерального прокурора. Затем был полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе.Гуцан — член Совета безопасности и Государственного совета, заслуженный юрист России, награжден орденами Почета и Дружбы.
Путин назначил Гуцана генпрокурором

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАлександр Гуцан
Александр Гуцан - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Александр Гуцан. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин назначил Александра Гуцана генпрокурором.
"Назначить Гуцана Александра Владимировича генеральным прокурором Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", — говорится в указе, размещенном на сайте опубликования правовых актов.

До этого он был полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе. Его предшественник на новом посту, Игорь Краснов, стал главой Верховного суда.

Гуцан принес присягу на заседании Совета Федерации:
"Клянусь при осуществлении полномочий генерального прокурора свято соблюдать Конституцию и законы, защищать права и свободу человека и гражданина, охраняемые законом интересы общества и государства".
Биография Гуцана

Он родился 6 июля 1960 года в поселке Сиверском Гатчинского района Ленинградской области. В 1987-м окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета имени А. А. Жданова (ныне Санкт-Петербургский государственный университет) по специальности "правоведение".
С апреля 2007 по ноябрь 2018 года занимал должность заместителя генерального прокурора. Затем был полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе.
Гуцан — член Совета безопасности и Государственного совета, заслуженный юрист России, награжден орденами Почета и Дружбы.
Гатчинский районСанкт-Петербургский государственный университетВладимир Путин — президент РоссииАлександр ГуцанРоссияЛенинградская областьИгорь КрасновГенеральная прокуратура РФ
 
 
