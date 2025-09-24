https://ria.ru/20250924/gutsan-2043943303.html
СФ признал консультации по кандидатуре Гуцана состоявшимися
24.09.2025
СФ признал консультации по кандидатуре Гуцана состоявшимися
Совет Федерации признал состоявшимися консультации по кандидатуре Александра Гуцана на должность генпрокурора России, соответствующее решение было принято на... РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Совет Федерации признал состоявшимися консультации по кандидатуре Александра Гуцана на должность генпрокурора России, соответствующее решение было принято на пленарном заседании палаты в среду.Президент РФ Владимир Путин ранее предложил кандидатуру Гуцана на должность генпрокурора России.Конституционный и оборонный комитеты Совфеда провели предварительное обсуждение кандидатуры Гуцана на совместном заседании во вторник. Глава конституционного комитета Андрей Клишас также отмечал, что после предварительного обсуждения комитеты подготовят свои заключения.
СФ признал консультации по кандидатуре Гуцана состоявшимися
