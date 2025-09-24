Рейтинг@Mail.ru
СФ признал консультации по кандидатуре Гуцана состоявшимися - РИА Новости, 24.09.2025
11:08 24.09.2025 (обновлено: 12:17 24.09.2025)
СФ признал консультации по кандидатуре Гуцана состоявшимися
Совет Федерации признал состоявшимися консультации по кандидатуре Александра Гуцана на должность генпрокурора России, соответствующее решение было принято на... РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Совет Федерации признал состоявшимися консультации по кандидатуре Александра Гуцана на должность генпрокурора России, соответствующее решение было принято на пленарном заседании палаты в среду.Президент РФ Владимир Путин ранее предложил кандидатуру Гуцана на должность генпрокурора России.Конституционный и оборонный комитеты Совфеда провели предварительное обсуждение кандидатуры Гуцана на совместном заседании во вторник. Глава конституционного комитета Андрей Клишас также отмечал, что после предварительного обсуждения комитеты подготовят свои заключения.
СФ признал консультации по кандидатуре Гуцана состоявшимися

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Совет Федерации признал состоявшимися консультации по кандидатуре Александра Гуцана на должность генпрокурора России, соответствующее решение было принято на пленарном заседании палаты в среду.
Президент РФ Владимир Путин ранее предложил кандидатуру Гуцана на должность генпрокурора России.
Конституционный и оборонный комитеты Совфеда провели предварительное обсуждение кандидатуры Гуцана на совместном заседании во вторник. Глава конституционного комитета Андрей Клишас также отмечал, что после предварительного обсуждения комитеты подготовят свои заключения.
РоссияСовет Федерации РФАлександр ГуцанВладимир Путин — президент РоссииАндрей КлишасПолитика
 
 
