https://ria.ru/20250924/gutsan-2043943303.html

СФ признал консультации по кандидатуре Гуцана состоявшимися

СФ признал консультации по кандидатуре Гуцана состоявшимися - РИА Новости, 24.09.2025

СФ признал консультации по кандидатуре Гуцана состоявшимися

Совет Федерации признал состоявшимися консультации по кандидатуре Александра Гуцана на должность генпрокурора России, соответствующее решение было принято на... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T11:08:00+03:00

2025-09-24T11:08:00+03:00

2025-09-24T12:17:00+03:00

россия

совет федерации рф

александр гуцан

владимир путин

андрей клишас

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043970858_0:152:3072:1879_1920x0_80_0_0_155737408dcdb11549247219f1334335.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Совет Федерации признал состоявшимися консультации по кандидатуре Александра Гуцана на должность генпрокурора России, соответствующее решение было принято на пленарном заседании палаты в среду.Президент РФ Владимир Путин ранее предложил кандидатуру Гуцана на должность генпрокурора России.Конституционный и оборонный комитеты Совфеда провели предварительное обсуждение кандидатуры Гуцана на совместном заседании во вторник. Глава конституционного комитета Андрей Клишас также отмечал, что после предварительного обсуждения комитеты подготовят свои заключения.

https://ria.ru/20250924/krasnov-2043941256.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, совет федерации рф, александр гуцан, владимир путин, андрей клишас, политика