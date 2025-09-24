https://ria.ru/20250924/gutsan--2043986549.html
Гуцан принес присягу генпрокурора на заседании СФ
Гуцан принес присягу генпрокурора на заседании СФ - РИА Новости, 24.09.2025
Гуцан принес присягу генпрокурора на заседании СФ
Александр Гуцан принес присягу генпрокурора России на заседании Совета Федерации, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T12:36:00+03:00
2025-09-24T12:36:00+03:00
2025-09-24T12:37:00+03:00
совет федерации рф
россия
общество
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043970858_0:152:3072:1879_1920x0_80_0_0_155737408dcdb11549247219f1334335.jpg
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Александр Гуцан принес присягу генпрокурора России на заседании Совета Федерации, передает корреспондент РИА Новости."Клянусь при осуществлении полномочий генерального прокурора РФ свято соблюдать Конституцию РФ и законы РФ, защищать права и свободу человека и гражданина, охраняемые законом интересы общества и государства", - сказал он.Президент РФ Владимир Путин в среду после консультаций с Советом Федерации подписал указ о назначении Гуцана на должность генерального прокурора России.
https://ria.ru/20250924/krasnov-2043941256.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043970858_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_4f3de189641e13ab37a2de7e3093c9fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет федерации рф, россия, общество, владимир путин
Совет Федерации РФ, Россия, Общество, Владимир Путин
Гуцан принес присягу генпрокурора на заседании СФ
Гуцан принес присягу генпрокурора РФ на заседании СФ