Подмосковье представит свой градостроительный опыт на форуме в Казахстане
Новости Подмосковья
 
13:07 24.09.2025
Подмосковье представит свой градостроительный опыт на форуме в Казахстане
Подмосковье представит свой градостроительный опыт на форуме в Казахстане
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Градостроительный опыт Подмосковья представят на форуме архитекторов и проектировщиков Центральной Азии, который пройдет с 23 по 25 октября в казахстанском городе Алматы, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области. Событие объединит на своей площадке профессионалов отрасли: представителей органов власти, экспертного сообщества, застройщиков Казахстана, Киргизии, Узбекистана, России. "Профессиональный диалог – важное условие для совершенствования градостроительной деятельности. Форум предоставляет возможность рассказать об опыте Московской области и познакомиться с лучшими международными практиками. Масштабное мероприятие проходит уже второй раз. В этом году Алматы принял эстафету у Бишкека, где в 2023 году был проведен первый Форум, организованный Ассоциацией проектировщиков Московской области, что особенно приятно", – отметила первый заместитель руководителя комитета – главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина, ее слова приводит пресс-служба. В этом году организаторами форума стала Национальная ассоциация проектировщиков Казахской Республики совместно с ассоциацией проектировщиков Московской области. Деловая программа мероприятия охватывает широкий круг тем – от экономических аспектов развития территории, роли джентрификации и редевелопмента в обновлении городских кварталов до цифровизации, практики применения нейросетей и генеративного проектирования. Также на площадке мероприятия состоится выставка перспективных проектов и современных материалов.
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Градостроительный опыт Подмосковья представят на форуме архитекторов и проектировщиков Центральной Азии, который пройдет с 23 по 25 октября в казахстанском городе Алматы, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Событие объединит на своей площадке профессионалов отрасли: представителей органов власти, экспертного сообщества, застройщиков Казахстана, Киргизии, Узбекистана, России.
"Профессиональный диалог – важное условие для совершенствования градостроительной деятельности. Форум предоставляет возможность рассказать об опыте Московской области и познакомиться с лучшими международными практиками. Масштабное мероприятие проходит уже второй раз. В этом году Алматы принял эстафету у Бишкека, где в 2023 году был проведен первый Форум, организованный Ассоциацией проектировщиков Московской области, что особенно приятно", – отметила первый заместитель руководителя комитета – главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина, ее слова приводит пресс-служба.
В этом году организаторами форума стала Национальная ассоциация проектировщиков Казахской Республики совместно с ассоциацией проектировщиков Московской области. Деловая программа мероприятия охватывает широкий круг тем – от экономических аспектов развития территории, роли джентрификации и редевелопмента в обновлении городских кварталов до цифровизации, практики применения нейросетей и генеративного проектирования.
Также на площадке мероприятия состоится выставка перспективных проектов и современных материалов.
