https://ria.ru/20250924/forum-2043994450.html

Подмосковье представит свой градостроительный опыт на форуме в Казахстане

Подмосковье представит свой градостроительный опыт на форуме в Казахстане - РИА Новости, 24.09.2025

Подмосковье представит свой градостроительный опыт на форуме в Казахстане

Градостроительный опыт Подмосковья представят на форуме архитекторов и проектировщиков Центральной Азии, который пройдет с 23 по 25 октября в казахстанском... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T13:07:00+03:00

2025-09-24T13:07:00+03:00

2025-09-24T13:07:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

казахстан

архитекторы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/103364/27/1033642707_0:220:4368:2677_1920x0_80_0_0_c1d01deac365c73b14fcdb2d9b8b2e2e.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Градостроительный опыт Подмосковья представят на форуме архитекторов и проектировщиков Центральной Азии, который пройдет с 23 по 25 октября в казахстанском городе Алматы, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области. Событие объединит на своей площадке профессионалов отрасли: представителей органов власти, экспертного сообщества, застройщиков Казахстана, Киргизии, Узбекистана, России. "Профессиональный диалог – важное условие для совершенствования градостроительной деятельности. Форум предоставляет возможность рассказать об опыте Московской области и познакомиться с лучшими международными практиками. Масштабное мероприятие проходит уже второй раз. В этом году Алматы принял эстафету у Бишкека, где в 2023 году был проведен первый Форум, организованный Ассоциацией проектировщиков Московской области, что особенно приятно", – отметила первый заместитель руководителя комитета – главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина, ее слова приводит пресс-служба. В этом году организаторами форума стала Национальная ассоциация проектировщиков Казахской Республики совместно с ассоциацией проектировщиков Московской области. Деловая программа мероприятия охватывает широкий круг тем – от экономических аспектов развития территории, роли джентрификации и редевелопмента в обновлении городских кварталов до цифровизации, практики применения нейросетей и генеративного проектирования. Также на площадке мероприятия состоится выставка перспективных проектов и современных материалов.

https://ria.ru/20250924/rody-2043977259.html

московская область (подмосковье)

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), казахстан, архитекторы