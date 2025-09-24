https://ria.ru/20250924/erdogan-2044153310.html

Специальная вода для Эрдогана на Генассамблее ООН привлекла внимание СМИ

АНКАРА, 24 сен — РИА Новости. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган привёз в Нью-Йорк, где принимает участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН, специальную воду из Турции, эксперты расценили этот шаг как меру безопасности и личной гигиены, сообщила газета Solçu. "Когда лидеры других стран (во время конференции с участием президента США Дональда Трампа, турецкой и арабской делегаций — ред.) пили воду из графина, было замечено, что для Эрдогана специально доставили воду из Турции", — пишет издание, прикрепив соответствующее фото. По мнению эксперта Нуреттина Акчая, точная причина такого шага остаётся неизвестной. "Разумеется, точные мотивы не названы, но у других лидеров тоже существуют подобные процедуры, и их цель связана не только с опасением покушения. Например, подобные меры могут приниматься и для того, чтобы не оставить генетических следов. Если после употребления вода забирается турецкими служащими вместе с бутылкой для её уничтожения, то это явно одна из целей", — написал эксперт в соцсети X. Администрация Эрдогана не комментировала сообщения СМИ на эту тему.

