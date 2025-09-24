https://ria.ru/20250924/erdogan-2044066402.html
Эрдоган попал в неудобную ситуацию в Нью-Йорке из-за Трампа
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. В Нью-Йорке полиция не позволила президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану пройти через дорогу из-за проезда кортежа, сообщает Associated Press.По информации SkyNews, это скорее всего было авто американского президента Дональда Трампа."Во вторник турецкую делегацию также остановила полиция, в результате чего президент Реджеп Тайип Эрдоган был вынужден ждать, чтобы перейти улицу", — говорится в публикации. Вчера же полиция в Нью-Йорке остановила автомобиль президента Франции Эммануэля Макрона из-за кортежа главы Белого дома. Чтобы разрешить ситуацию, французскому президенту пришлось звонить своему американскому коллеге.
