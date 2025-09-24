https://ria.ru/20250924/erdogan-2043879376.html

Эрдоган рассказал о конференции в Нью-Йорке по Газе

АНКАРА, 24 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал "очень продуктивной" конференцию с участием американского лидера Дональда Трампа и лидеров арабских стран в Нью-Йорке по ситуации в секторе Газа. "Мы провели очень продуктивную и приятную встречу. Я доволен, пусть результат будет благоприятным", - заявил турецкий лидер, не уточнив при этом, о каких именно результатах идет речь. Слова Эрдогана привело турецкое госагентство Anadolu. По его словам, скоро будет обнародована итоговая декларация конференции. Ранее на конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке о признании Государства Палестина объявили Андорра, Бельгия, Люксембург, Мальта, Сан-Марино и Франция. Двадцать первого сентября Палестину официально признали Австралия, Великобритания, Канада и Португалия. До этого Государство Палестина признавали 147 стран, включая РФ. Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Идея "двух государств" предполагает создание независимого палестинского государства в границах 4 июня 1967 года рядом с Израилем. Это решение традиционно поддерживается международным сообществом. Однако непрекращающееся строительство израильских поселений на Западном берегу, разногласия между палестинскими группировками, боевые действия и политический тупик на переговорах до сих пор не позволяют воплотить этот план в жизнь.

