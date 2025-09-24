Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган рассказал о конференции в Нью-Йорке по Газе - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:42 24.09.2025 (обновлено: 12:15 24.09.2025)
https://ria.ru/20250924/erdogan-2043879376.html
Эрдоган рассказал о конференции в Нью-Йорке по Газе
Эрдоган рассказал о конференции в Нью-Йорке по Газе - РИА Новости, 24.09.2025
Эрдоган рассказал о конференции в Нью-Йорке по Газе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал "очень продуктивной" конференцию с участием американского лидера Дональда Трампа и лидеров арабских стран в... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T01:42:00+03:00
2025-09-24T12:15:00+03:00
в мире
нью-йорк (город)
россия
турция
реджеп тайип эрдоган
дональд трамп
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043969561_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_03d6e167d5e24c542a20187e2cb6bfde.jpg
АНКАРА, 24 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал "очень продуктивной" конференцию с участием американского лидера Дональда Трампа и лидеров арабских стран в Нью-Йорке по ситуации в секторе Газа. "Мы провели очень продуктивную и приятную встречу. Я доволен, пусть результат будет благоприятным", - заявил турецкий лидер, не уточнив при этом, о каких именно результатах идет речь. Слова Эрдогана привело турецкое госагентство Anadolu. По его словам, скоро будет обнародована итоговая декларация конференции. Ранее на конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке о признании Государства Палестина объявили Андорра, Бельгия, Люксембург, Мальта, Сан-Марино и Франция. Двадцать первого сентября Палестину официально признали Австралия, Великобритания, Канада и Португалия. До этого Государство Палестина признавали 147 стран, включая РФ. Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Идея "двух государств" предполагает создание независимого палестинского государства в границах 4 июня 1967 года рядом с Израилем. Это решение традиционно поддерживается международным сообществом. Однако непрекращающееся строительство израильских поселений на Западном берегу, разногласия между палестинскими группировками, боевые действия и политический тупик на переговорах до сих пор не позволяют воплотить этот план в жизнь.
https://ria.ru/20250919/gaza-2042544685.html
https://ria.ru/20250921/tramp-2043375558.html
нью-йорк (город)
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043969561_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_63db368da8f5ce8c0006356fb66afe3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нью-йорк (город), россия, турция, реджеп тайип эрдоган, дональд трамп, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Нью-Йорк (город), Россия, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Дональд Трамп, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Эрдоган рассказал о конференции в Нью-Йорке по Газе

Эрдоган назвал конференцию в Нью-Йорке по Газе продуктивной

© Getty Images / Chip SomodevillaПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Дональд Трамп во время конференции с участием лидеров арабских стран по ситуации в секторе Газа в Нью-Йорке. 23 сентября 2025
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Дональд Трамп во время конференции с участием лидеров арабских стран по ситуации в секторе Газа в Нью-Йорке. 23 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© Getty Images / Chip Somodevilla
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Дональд Трамп во время конференции с участием лидеров арабских стран по ситуации в секторе Газа в Нью-Йорке. 23 сентября 2025
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 24 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал "очень продуктивной" конференцию с участием американского лидера Дональда Трампа и лидеров арабских стран в Нью-Йорке по ситуации в секторе Газа.
"Мы провели очень продуктивную и приятную встречу. Я доволен, пусть результат будет благоприятным", - заявил турецкий лидер, не уточнив при этом, о каких именно результатах идет речь. Слова Эрдогана привело турецкое госагентство Anadolu.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
У Газы светлое будущее, но живущие там люди мешают
19 сентября, 08:00
По его словам, скоро будет обнародована итоговая декларация конференции.
Ранее на конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке о признании Государства Палестина объявили Андорра, Бельгия, Люксембург, Мальта, Сан-Марино и Франция. Двадцать первого сентября Палестину официально признали Австралия, Великобритания, Канада и Португалия. До этого Государство Палестина признавали 147 стран, включая РФ.
Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Идея "двух государств" предполагает создание независимого палестинского государства в границах 4 июня 1967 года рядом с Израилем. Это решение традиционно поддерживается международным сообществом. Однако непрекращающееся строительство израильских поселений на Западном берегу, разногласия между палестинскими группировками, боевые действия и политический тупик на переговорах до сих пор не позволяют воплотить этот план в жизнь.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Трамп назвал ситуацию в секторе Газа настоящей катастрофой
21 сентября, 18:24
 
В миреНью-Йорк (город)РоссияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганДональд ТрампООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала