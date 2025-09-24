https://ria.ru/20250924/erdogan-2043801586.html

Эрдогана ставят перед выбором, который он не хочет делать

Эрдогана ставят перед выбором, который он не хочет делать - РИА Новости, 24.09.2025

Эрдогана ставят перед выбором, который он не хочет делать

Завтра Дональд Трамп примет в Белом доме Реджепа Эрдогана —американский президент уже сообщил, что их отношения всегда были очень хорошими и он с нетерпением... РИА Новости, 24.09.2025

Завтра Дональд Трамп примет в Белом доме Реджепа Эрдогана —американский президент уже сообщил, что их отношения всегда были очень хорошими и он с нетерпением ждет встречи. Так и хочется добавить — особенно после недавней поездки турецкого президента в Китай на саммит ШОС.Встреча с Трампом приурочена к визиту турецкого президента на сессию Генассамблеи ООН — а что стало главным событием на ней? Правильно — геноцид в Газе и признание Палестины целой группой западных стран, которые до этого десятилетиями воздерживались от этого шага. Турция, претендующая на лидирующие позиции в исламском мире, давно уже не только признает Палестину, но и резко осуждает Израиль — Эрдоган все чаще называет Нетаньяху Гитлером и предрекает ему судьбу фашистского фюрера. Однако все понимают, что чувство вседозволенности Израиля базируется на безусловной американской поддержке — в том числе и лично Трампа. Будет ли Эрдоган ругаться с Трампом из-за палестинцев? Риторический вопрос — но накануне его поездки в США в самой Турции прозвучало громкое заявление, которое не могли не заметить в Вашингтоне.Союзник Эрдогана, лидер Партии националистического движения (партнера партии Эрдогана по коалиции) Девлет Бахчели заявил, что "самым подходящим ответом на бросающую вызов миру коалицию зла США и Израиля" станет строительство и укрепление нового стратегического альянса Турции, России и Китая. Такой ТРК-блок должен быть выстроен в геополитических реалиях новой эпохи — то есть Бахчели по сути говорит о постамериканском мире. Громкое заявление? Конечно — и тот факт, что оно исходит от младшего партнера Эрдогана, не делает его менее значимым. Сам Эрдоган, конечно, не будет об этом говорить, но в устах Бахчели это звучит как предварительный "прогрев темы" в том числе и для партии президента. Ведь палестинский вопрос все больше становится и внутриполитическим турецким вопросом: Эрдогана обвиняют и в недостаточной поддержке палестинцев, и в ненастоящем разрыве связей с Израилем. И тут такой радикальный вариант — уходим от Запада на Восток, по сути вместо НАТО будет блок с Китаем и Россией. Сейчас об этом говорит Бахчели, а завтра будет говорить Эрдоган — возможно ли такое?Теоретически да, но практически Эрдогану будет очень сложно, если не невозможно это сделать. Его интерес к сближению с Россией и Китаем несомненен, в том числе и к участию в многосторонних форматах — не случайно он давно уже обхаживает ШОС. Но цель Эрдогана — многовекторность или, говоря проще, сидение на двух стульях: он хочет, сохраняя близкие связи с Западом, участие в его альянсах, укреплять свои отношения с Востоком, делать их все более плотными. Теоретически это возможно: всем интересна Турция, крупная евразийская держава. но практически, при осуществлении, это вызывает массу проблем и вопросов.Россия могла бы только приветствовать, если бы Эрдоган последовал совету Бахчели и взял курс на стратегический альянс с Москвой и Пекином — тем более что и для России, и для Китая чрезвычайно важно выстраивать надежные отношения с двухмиллиардным исламским миром, важной частью которого является Турция. Но для настоящего альянса главный элемент — доверие, и вот как раз его и не хватает для оптимизма насчет перспектив блока ТРК.Турция при Эрдогане действительно стала более самостоятельной — в том числе и в отношениях с Западом. Будучи вынуждена, по сути, отказаться от изначально бесперспективной идеи вступить в Евросоюз, Турция сосредоточилась на своем регионе — однако понимание его границ не может не настораживать Россию. Закавказье, Средняя Азия, российские регионы с тюркским населением — все это есть на карте Великого Турана, которую так любит демонстрировать тот же Бахчели Эрдогану. На постсоветском пространстве Турция активнейшим образом продвигает свои интересы через Организацию тюркских государств — начинавшуюся как альянс стран с общим культурно-историческим наследием, но постепенно продвигающуюся в сопряжение экономичекое, политическое, а потенциально и военное. Большая часть стран ОТГ входит в ШОС — то есть относится к зоне важнейших российско-китайских интересов — так что возникает явное пересечение двух проектов. А учитывая принадлежность Турции к НАТО, не получается ли "операция прикрытия" — когда участник атлантического альянса пытается через тюркский фактор стать членом ШОС?Но может быть, Турция хочет как раз уйти от атлантистов и аккуратно вплести ОТГ в ШОС, совместить их, сделав тюркский мир естественной частью большого евразийского проекта?Поверить в это было бы возможно, если бы не одно обстоятельство: теснейшие связи турецкой элиты с британцами. Да, они имеют глубокие исторические корни — например, правнук османского министра внутренних дел Али Кемаля несколько лет назад был премьер-министром Соединенного королевства (да, это Борис Джонсон). Но важнее то, что сейчас целый ряд ближайших соратников Эрдогана имеют британские дипломы (об этом подробно рассказывается, например, в недавно вышедшем на рутубе расследовании Андрея Лугового "Пантюркизм"). И не только дипломы — не случайно для своего последнего публичного выступления уходящий в отставку глава британской разведки МИ-6 Ричард Мур (бывший посол в Турции) выбрал Стамбул.Британия уже больше двух веков не просто пытается играть на русско-турецких противоречиях, она активно использует национальный и исламский фактор против России. Кавказская война, как и Большая игра вокруг Афганистана, остались в XIX веке, интервенция в Азербайджан была в 1919-м, однако интерес Британии к Кавказу и Средней Азии активизировался после распада СССР. И пантюркизм, который активно поддерживался островными геополитиками, часто вольно или невольно служил чужим, а конкретно — британским интересам. В последние годы к этому добавилась и игра в сепаратизм в России, и тут ставка делается в том и числе и на работу в среде тюркоязычных и тюркских народов нашей страны. А учитывая плотные связи между британскими и турецкими элитами, это, мягко говоря, настораживает.Так что на пути Турции к настоящему альянсу с Россией и Китаем стоит не только Британия — понятно, что Лондон будет делать все для того, чтобы не потерять Турцию. Главным препятствием являются собственно турецкие элиты, которые должны определиться и понять, что долго сидеть на двух стульях невозможно. Но для того, чтобы сделать выбор в пользу России, необходимо отказаться не только от исторических комплексов и представлений о постоянной "угрозе с севера", но и осознать, чем на самом деле является для Турции Великобритания и атлантисты в целом. Не полезным союзником и учителем, а теми, кто веками использует османский и тюркский фактор в своих геополитических интересах. Сложно поверить, что нынешняя турецкая элита на это способна — ведь это будет означать отказ от самих себя.

турция

россия

2025

