Правительство России готовит меры по обелению экономики, заявил Решетников
24.09.2025
Правительство России готовит меры по обелению экономики, заявил Решетников
2025-09-24T11:59:00+03:00
2025-09-24T12:55:00+03:00
экономика
россия
максим решетников
совет федерации рф
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Правительство России готовит дополнительные меры по обелению экономики, заявил министр экономического развития России Максим Решетников, выступая в среду в Совете Федерации."С точки зрения обеления экономики, здесь задачи стоят постоянные. В текущих условиях они поставлены гораздо более остро, и сейчас готовятся дополнительные мероприятия в этой связи", - ответил Решетников на вопрос о том, какую работу министерство ведет в части сокращения теневой занятости, серых зарплат.Он пояснил, что речь, в частности, идет о таможенном администрировании, чтобы не было занижения таможенной стоимости, или в части занятости - подмена трудовых отношений гражданско-правовыми договорами."Большой пласт обеления связан с правильной реализацией закона о платформенной экономике, чтобы не по складам бегать и смотреть, есть или нет таможенные декларации, маркировка и так далее, а правильно настроить взаимодействие государственных информационных систем, чтобы сами маркетплейсы через свои правила контролировали то, что происходит", - также сказал он.
экономика, россия, максим решетников, совет федерации рф
Экономика, Россия, Максим Решетников, Совет Федерации РФ
Правительство России готовит меры по обелению экономики, заявил Решетников

Решетников: правительство РФ готовит дополнительные меры по обелению экономики

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Дом Правительства РФ
Дом Правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Правительство России готовит дополнительные меры по обелению экономики, заявил министр экономического развития России Максим Решетников, выступая в среду в Совете Федерации.
"С точки зрения обеления экономики, здесь задачи стоят постоянные. В текущих условиях они поставлены гораздо более остро, и сейчас готовятся дополнительные мероприятия в этой связи", - ответил Решетников на вопрос о том, какую работу министерство ведет в части сокращения теневой занятости, серых зарплат.
Он пояснил, что речь, в частности, идет о таможенном администрировании, чтобы не было занижения таможенной стоимости, или в части занятости - подмена трудовых отношений гражданско-правовыми договорами.
"Большой пласт обеления связан с правильной реализацией закона о платформенной экономике, чтобы не по складам бегать и смотреть, есть или нет таможенные декларации, маркировка и так далее, а правильно настроить взаимодействие государственных информационных систем, чтобы сами маркетплейсы через свои правила контролировали то, что происходит", - также сказал он.
Заголовок открываемого материала