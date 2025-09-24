https://ria.ru/20250924/ekonomika-2043964075.html
Правительство России готовит меры по обелению экономики, заявил Решетников
Правительство России готовит меры по обелению экономики, заявил Решетников
Правительство России готовит меры по обелению экономики, заявил Решетников
Правительство России готовит дополнительные меры по обелению экономики, заявил министр экономического развития России Максим Решетников, выступая в среду в... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T11:59:00+03:00
2025-09-24T11:59:00+03:00
2025-09-24T12:55:00+03:00
экономика
россия
максим решетников
совет федерации рф
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Правительство России готовит дополнительные меры по обелению экономики, заявил министр экономического развития России Максим Решетников, выступая в среду в Совете Федерации."С точки зрения обеления экономики, здесь задачи стоят постоянные. В текущих условиях они поставлены гораздо более остро, и сейчас готовятся дополнительные мероприятия в этой связи", - ответил Решетников на вопрос о том, какую работу министерство ведет в части сокращения теневой занятости, серых зарплат.Он пояснил, что речь, в частности, идет о таможенном администрировании, чтобы не было занижения таможенной стоимости, или в части занятости - подмена трудовых отношений гражданско-правовыми договорами."Большой пласт обеления связан с правильной реализацией закона о платформенной экономике, чтобы не по складам бегать и смотреть, есть или нет таможенные декларации, маркировка и так далее, а правильно настроить взаимодействие государственных информационных систем, чтобы сами маркетплейсы через свои правила контролировали то, что происходит", - также сказал он.
