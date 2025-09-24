https://ria.ru/20250924/dnepropetrovsk-2043996368.html

В Днепропетровске прогремел взрыв

В Днепропетровске прогремел взрыв

В Днепропетровске прогремел взрыв

Взрыв вновь прогремел в среду в Днепропетровске на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 24.09.2025

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Взрыв вновь прогремел в среду в Днепропетровске на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". Ранее в среду этот же телеканал сообщал о взрывах в Днепропетровске. "В Днепропетровске слышен звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Днепропетровской области звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

