Подполье сообщило об уничтожении склада БПЛА в Днепропетровской области
Подполье сообщило об уничтожении склада БПЛА в Днепропетровской области - РИА Новости, 24.09.2025
Подполье сообщило об уничтожении склада БПЛА в Днепропетровской области
Ангар с самолетами и склад БПЛА самолетного типа ВСУ уничтожены ударами в Днепропетровской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 24.09.2025
ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Ангар с самолетами и склад БПЛА самолетного типа ВСУ уничтожены ударами в Днепропетровской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. По данным Лебедева, удар был нанесен в районе аэродрома "Каменка". По данным подпольщиков, аэродром используется ВСУ для сборки и запуска БПЛА самолетного типа. "Днепропетровск, итоги прилета... уничтожен ангар с самолётами и склад с БПЛА самолетного типа", - сообщил он. Как сообщили источники Лебедева, в результате удара есть несколько ликвидированных военнослужащих и как минимум четверо тяжелораненых, среди них иностранцы. К их эвакуации привлекали вертолеты.
Подполье сообщило об уничтожении склада БПЛА в Днепропетровской области
