Рядом с телом погибшего в Петербурге бывшего чиновника нашли нож

2025-09-24T12:50:00+03:00
2025-09-24T12:50:00+03:00
2025-09-24T13:07:00+03:00
происшествия
армения
санкт-петербург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - РИА Новости. Рядом с телом бывшего чиновника Бориса Авакяна в Петербурге был найден нож, сообщили РИА Новости в экстренных службах города. "На месте рядом с телом Авакяна был найден нож", - сказал собеседник агентства. Следователи работают в здании консульства Армении в Петербурге, где скончался экс-чиновник Борис Авакян, сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе городского главка СК РФ. Как рассказали агентству в правоохранительных органах, Авакян накануне сбежал из Кронштадтского суда Санкт-Петербурга, где ему избирали меру пресечения, и укрылся в здании консульства Армении.
