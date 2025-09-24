Рейтинг@Mail.ru
Рядом с телом погибшего в Петербурге бывшего чиновника нашли нож - РИА Новости, 24.09.2025
12:50 24.09.2025 (обновлено: 13:07 24.09.2025)
Рядом с телом погибшего в Петербурге бывшего чиновника нашли нож
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - РИА Новости. Рядом с телом бывшего чиновника Бориса Авакяна в Петербурге был найден нож, сообщили РИА Новости в экстренных службах города. "На месте рядом с телом Авакяна был найден нож", - сказал собеседник агентства. Следователи работают в здании консульства Армении в Петербурге, где скончался экс-чиновник Борис Авакян, сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе городского главка СК РФ. Как рассказали агентству в правоохранительных органах, Авакян накануне сбежал из Кронштадтского суда Санкт-Петербурга, где ему избирали меру пресечения, и укрылся в здании консульства Армении.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - РИА Новости. Рядом с телом бывшего чиновника Бориса Авакяна в Петербурге был найден нож, сообщили РИА Новости в экстренных службах города.
"На месте рядом с телом Авакяна был найден нож", - сказал собеседник агентства.
Следователи работают в здании консульства Армении в Петербурге, где скончался экс-чиновник Борис Авакян, сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе городского главка СК РФ.
Как рассказали агентству в правоохранительных органах, Авакян накануне сбежал из Кронштадтского суда Санкт-Петербурга, где ему избирали меру пресечения, и укрылся в здании консульства Армении.
 
