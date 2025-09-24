Рейтинг@Mail.ru
Абхазские школьники, участвовавшие в "Зарнице" в России, вернулись домой
15:31 24.09.2025 (обновлено: 15:36 24.09.2025)
Абхазские школьники, участвовавшие в "Зарнице" в России, вернулись домой
Абхазские школьники, участвовавшие в "Зарнице" в России, вернулись домой
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Абхазские школьники, участвовавшие во всероссийской военно-патриотической игре "Зарница 2.0" в Волгограде, вернулись на родину, по итогам соревнований абхазская команда заняла седьмое место, сообщает в среду агентство Sputnik Абхазия. Финал игр для старшей возрастной группы, в котором принимала участие абхазская команда, проходил с 15 по 22 сентября на базе оборонно-спортивного лагеря "Авангард". Как заявила министр просвещения республики Хана Гунба, встречавшая команду, в игре участвовало более ста команд, и абхазская сборная показала очень высокий результат. "Для нас особенно приятно, что из 103 командиров команд лучшим был признан наш", - сказала она. По итогам игр в номинации "Лучший командир отряда" победил Руслан Цвижба. В состязаниях саперов в личном первенстве второе место заняла Алиса Капба. Также в военно-тактической игре отряд из Абхазии занял четвертое место. По итогам соревнований "Зарница 2.0" абхазская команда заняла седьмое место. "Зарница 2.0" — это современная интерпретация советской военно-спортивной игры "Зарница". В отличие от классической версии, она сочетает в себе элементы тактических тренингов, командных соревнований и современных технологий. Главная цель игры — развитие командного духа, лидерских качеств, навыков стратегического мышления и физической выносливости у участников. Кроме того, "Зарница 2.0" способствует формированию у молодёжи чувства ответственности, взаимопомощи и патриотизма, а также знакомит с историей и традициями страны через игровые ситуации.
© Фото : Sputnik АбхазияУчастники Всероссийской военно-патриотической игры "Зарница 2.0" из Абхазии
Участники Всероссийской военно-патриотической игры Зарница 2.0 из Абхазии - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© Фото : Sputnik Абхазия
Участники Всероссийской военно-патриотической игры "Зарница 2.0" из Абхазии
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Абхазские школьники, участвовавшие во всероссийской военно-патриотической игре "Зарница 2.0" в Волгограде, вернулись на родину, по итогам соревнований абхазская команда заняла седьмое место, сообщает в среду агентство Sputnik Абхазия.
Финал игр для старшей возрастной группы, в котором принимала участие абхазская команда, проходил с 15 по 22 сентября на базе оборонно-спортивного лагеря "Авангард".
Как заявила министр просвещения республики Хана Гунба, встречавшая команду, в игре участвовало более ста команд, и абхазская сборная показала очень высокий результат. "Для нас особенно приятно, что из 103 командиров команд лучшим был признан наш", - сказала она. По итогам игр в номинации "Лучший командир отряда" победил Руслан Цвижба. В состязаниях саперов в личном первенстве второе место заняла Алиса Капба. Также в военно-тактической игре отряд из Абхазии занял четвертое место.
По итогам соревнований "Зарница 2.0" абхазская команда заняла седьмое место.
"Зарница 2.0" — это современная интерпретация советской военно-спортивной игры "Зарница". В отличие от классической версии, она сочетает в себе элементы тактических тренингов, командных соревнований и современных технологий. Главная цель игры — развитие командного духа, лидерских качеств, навыков стратегического мышления и физической выносливости у участников. Кроме того, "Зарница 2.0" способствует формированию у молодёжи чувства ответственности, взаимопомощи и патриотизма, а также знакомит с историей и традициями страны через игровые ситуации.
