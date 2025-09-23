https://ria.ru/20250923/zaes-2043807618.html

ЗАЭС в десятый раз с начала конфликта потеряла внешнее электроснабжение

ЗАЭС в десятый раз с начала конфликта потеряла внешнее электроснабжение - РИА Новости, 23.09.2025

ЗАЭС в десятый раз с начала конфликта потеряла внешнее электроснабжение

Запорожская АЭС во вторник в десятый раз с начала военного конфликта потеряла внешнее электроснабжение, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T17:45:00+03:00

2025-09-23T17:45:00+03:00

2025-09-23T19:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

рафаэль гросси

магатэ

запорожская аэс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975220300_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_5ef1200fa1797eff594fe0b2cf8bed57.jpg

ВЕНА, 23 сен — РИА Новости. Запорожская АЭС во вторник в десятый раз с начала военного конфликта потеряла внешнее электроснабжение, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. "ЗАЭС сегодня в десятый раз с начала конфликта потеряла внешнее электроснабжение, что вновь подчеркивает постоянные риски для ядерной безопасности, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте агентства в соцсети Х. Уточняется, что эксперты МАГАТЭ расследуют причину произошедшего. Они также подтвердили запуск аварийных дизель-генераторов.Позднее на станции заявили, что ситуация после отключения внешнего электроснабжения из-за атаки ВСУ находится под контролем, генераторы работают в нормальном режиме. Там добавили, что технологические системы ЗАЭС — в безопасном состоянии.Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что атаки ВСУ на Запорожскую атомную электростанцию носят регулярный характер. Только на прошлой неделе противник обстрелял из артиллерии район топливных складов, а затем беспилотниками пытался ударить по зданию учебно-тренировочного центра ЗАЭС.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе — шесть энергоблоков по одному гигаватту. В октябре 2022 года АЭС перешла под управление российских специалистов.

https://ria.ru/20250918/zaes-2042620237.html

https://ria.ru/20250920/balitskiy-2043251327.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс