ЗАЭС в десятый раз с начала конфликта потеряла внешнее электроснабжение
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
17:45 23.09.2025 (обновлено: 19:28 23.09.2025)
ЗАЭС в десятый раз с начала конфликта потеряла внешнее электроснабжение
ЗАЭС в десятый раз с начала конфликта потеряла внешнее электроснабжение - РИА Новости, 23.09.2025
ЗАЭС в десятый раз с начала конфликта потеряла внешнее электроснабжение
Запорожская АЭС во вторник в десятый раз с начала военного конфликта потеряла внешнее электроснабжение, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. РИА Новости, 23.09.2025
ВЕНА, 23 сен — РИА Новости. Запорожская АЭС во вторник в десятый раз с начала военного конфликта потеряла внешнее электроснабжение, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. "ЗАЭС сегодня в десятый раз с начала конфликта потеряла внешнее электроснабжение, что вновь подчеркивает постоянные риски для ядерной безопасности, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте агентства в соцсети Х. Уточняется, что эксперты МАГАТЭ расследуют причину произошедшего. Они также подтвердили запуск аварийных дизель-генераторов.Позднее на станции заявили, что ситуация после отключения внешнего электроснабжения из-за атаки ВСУ находится под контролем, генераторы работают в нормальном режиме. Там добавили, что технологические системы ЗАЭС — в безопасном состоянии.Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что атаки ВСУ на Запорожскую атомную электростанцию носят регулярный характер. Только на прошлой неделе противник обстрелял из артиллерии район топливных складов, а затем беспилотниками пытался ударить по зданию учебно-тренировочного центра ЗАЭС.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе — шесть энергоблоков по одному гигаватту. В октябре 2022 года АЭС перешла под управление российских специалистов.
ЗАЭС в десятый раз с начала конфликта потеряла внешнее электроснабжение

Гросси: ЗАЭС в десятый раз с начала конфликта потеряла внешнее электроснабжение

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
ВЕНА, 23 сен — РИА Новости. Запорожская АЭС во вторник в десятый раз с начала военного конфликта потеряла внешнее электроснабжение, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"ЗАЭС сегодня в десятый раз с начала конфликта потеряла внешнее электроснабжение, что вновь подчеркивает постоянные риски для ядерной безопасности, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте агентства в соцсети Х.
Энергоблок Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
На ЗАЭС назвали атаки на склады с дизельным топливом опасными
18 сентября, 06:20
Уточняется, что эксперты МАГАТЭ расследуют причину произошедшего. Они также подтвердили запуск аварийных дизель-генераторов.
Позднее на станции заявили, что ситуация после отключения внешнего электроснабжения из-за атаки ВСУ находится под контролем, генераторы работают в нормальном режиме. Там добавили, что технологические системы ЗАЭС — в безопасном состоянии.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что атаки ВСУ на Запорожскую атомную электростанцию носят регулярный характер. Только на прошлой неделе противник обстрелял из артиллерии район топливных складов, а затем беспилотниками пытался ударить по зданию учебно-тренировочного центра ЗАЭС.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе — шесть энергоблоков по одному гигаватту. В октябре 2022 года АЭС перешла под управление российских специалистов.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
Россия будет защищать ЗАЭС от атак ВСУ, заявил Балицкий
20 сентября, 21:08
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
