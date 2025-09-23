ЗАЭС в десятый раз с начала конфликта потеряла внешнее электроснабжение
Гросси: ЗАЭС в десятый раз с начала конфликта потеряла внешнее электроснабжение
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 23 сен — РИА Новости. Запорожская АЭС во вторник в десятый раз с начала военного конфликта потеряла внешнее электроснабжение, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"ЗАЭС сегодня в десятый раз с начала конфликта потеряла внешнее электроснабжение, что вновь подчеркивает постоянные риски для ядерной безопасности, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте агентства в соцсети Х.
На ЗАЭС назвали атаки на склады с дизельным топливом опасными
18 сентября, 06:20
Уточняется, что эксперты МАГАТЭ расследуют причину произошедшего. Они также подтвердили запуск аварийных дизель-генераторов.
Позднее на станции заявили, что ситуация после отключения внешнего электроснабжения из-за атаки ВСУ находится под контролем, генераторы работают в нормальном режиме. Там добавили, что технологические системы ЗАЭС — в безопасном состоянии.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что атаки ВСУ на Запорожскую атомную электростанцию носят регулярный характер. Только на прошлой неделе противник обстрелял из артиллерии район топливных складов, а затем беспилотниками пытался ударить по зданию учебно-тренировочного центра ЗАЭС.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе — шесть энергоблоков по одному гигаватту. В октябре 2022 года АЭС перешла под управление российских специалистов.
Россия будет защищать ЗАЭС от атак ВСУ, заявил Балицкий
20 сентября, 21:08