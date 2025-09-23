https://ria.ru/20250923/vsu--2043713256.html

ВСУ потеряли до 330 военных в зоне действий "Востока" за сутки

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Группировка "Восток" уничтожила в ходе СВО за сутки до 330 военнослужащих ВСУ, сообщило Минобороны РФ во вторник."ВСУ потеряли до 330 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 24 автомобиля, самоходную артиллерийскую установку, станцию радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств", - говорится в сообщении.В Минобороны РФ добавили, что подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Вербовое, Вишневое, Степовое Днепропетровской области и Полтавка Запорожской области.

