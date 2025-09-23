Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 330 военных в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:24 23.09.2025
https://ria.ru/20250923/vsu--2043713256.html
ВСУ потеряли до 330 военных в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ потеряли до 330 военных в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 23.09.2025
ВСУ потеряли до 330 военных в зоне действий "Востока" за сутки
Группировка "Восток" уничтожила в ходе СВО за сутки до 330 военнослужащих ВСУ, сообщило Минобороны РФ во вторник. РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T12:24:00+03:00
2025-09-23T12:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
днепропетровская область
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981411302_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_337bcd454944f8b48e2ea74a7a7a3c94.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Группировка "Восток" уничтожила в ходе СВО за сутки до 330 военнослужащих ВСУ, сообщило Минобороны РФ во вторник."ВСУ потеряли до 330 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 24 автомобиля, самоходную артиллерийскую установку, станцию радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств", - говорится в сообщении.В Минобороны РФ добавили, что подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Вербовое, Вишневое, Степовое Днепропетровской области и Полтавка Запорожской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепропетровская область
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981411302_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ad51ced4a9765fa78f1b08422b9b2c88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, днепропетровская область, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Днепропетровская область, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 330 военных в зоне действий "Востока" за сутки

ВСУ потеряли до 330 военных в зоне действий группировки "Восток" за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО "Ураган"
Боевая работа расчета РСЗО Ураган - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета РСЗО "Ураган". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Группировка "Восток" уничтожила в ходе СВО за сутки до 330 военнослужащих ВСУ, сообщило Минобороны РФ во вторник.
"ВСУ потеряли до 330 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 24 автомобиля, самоходную артиллерийскую установку, станцию радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств", - говорится в сообщении.
В Минобороны РФ добавили, что подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Вербовое, Вишневое, Степовое Днепропетровской области и Полтавка Запорожской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДнепропетровская областьЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала