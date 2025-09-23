Рейтинг@Mail.ru
Президент Казахстана встретился с Зеленским - РИА Новости, 23.09.2025
09:48 23.09.2025 (обновлено: 15:36 23.09.2025)
Президент Казахстана встретился с Зеленским
Президент Казахстана встретился с Зеленским - РИА Новости, 23.09.2025
Президент Казахстана встретился с Зеленским
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Владимиром Зеленским на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T09:48:00+03:00
2025-09-23T15:36:00+03:00
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Владимиром Зеленским на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщили в пресс-службе казахстанского лидера."Главы государств обсудили вопросы двустороннего экономического и гуманитарного сотрудничества", — говорится в публикации.Отмечается, что Токаев призвал главу киевского режима "продолжать дипломатические усилия" по урегулированию конфликта на Украине.Владимир Путин во время общения с журналистами по итогам визита в Китай заявил, что если Владимир Зеленский готов встретиться, то пусть приезжает в Москву. При этом пресс-секретарь Дмитрий Песков позднее отметил, что президент приглашал главу киевского режима в Россию для переговоров, а не чтобы принять капитуляцию. Сам Зеленский отказался от этого предложения, при этом противоречиво заявил, что готов к встрече "в любом формате".Девятого сентября открылась юбилейная 80-я сессия Генассамблеи ООН. В ее рамках по традиции пройдет неделя высокого уровня. Общие прения состоятся с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. Россию представит глава МИД Сергей Лавров.
Президент Казахстана встретился с Зеленским

Президент Казахстана Токаев встретился с Зеленским в США

© Фото : пресс-служба президента КазахстанаПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Владимир Зеленский во время встречи на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Владимир Зеленский во время встречи на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© Фото : пресс-служба президента Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Владимир Зеленский во время встречи на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Владимиром Зеленским на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщили в пресс-службе казахстанского лидера.
"Главы государств обсудили вопросы двустороннего экономического и гуманитарного сотрудничества", — говорится в публикации.
Отмечается, что Токаев призвал главу киевского режима "продолжать дипломатические усилия" по урегулированию конфликта на Украине.
Владимир Путин во время общения с журналистами по итогам визита в Китай заявил, что если Владимир Зеленский готов встретиться, то пусть приезжает в Москву. При этом пресс-секретарь Дмитрий Песков позднее отметил, что президент приглашал главу киевского режима в Россию для переговоров, а не чтобы принять капитуляцию. Сам Зеленский отказался от этого предложения, при этом противоречиво заявил, что готов к встрече "в любом формате".
Девятого сентября открылась юбилейная 80-я сессия Генассамблеи ООН. В ее рамках по традиции пройдет неделя высокого уровня. Общие прения состоятся с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. Россию представит глава МИД Сергей Лавров.
