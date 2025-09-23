https://ria.ru/20250923/vstrecha-2043674570.html

Президент Казахстана встретился с Зеленским

Президент Казахстана встретился с Зеленским - РИА Новости, 23.09.2025

Президент Казахстана встретился с Зеленским

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Владимиром Зеленским на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 23.09.2025

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Владимиром Зеленским на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщили в пресс-службе казахстанского лидера."Главы государств обсудили вопросы двустороннего экономического и гуманитарного сотрудничества", — говорится в публикации.Отмечается, что Токаев призвал главу киевского режима "продолжать дипломатические усилия" по урегулированию конфликта на Украине.Владимир Путин во время общения с журналистами по итогам визита в Китай заявил, что если Владимир Зеленский готов встретиться, то пусть приезжает в Москву. При этом пресс-секретарь Дмитрий Песков позднее отметил, что президент приглашал главу киевского режима в Россию для переговоров, а не чтобы принять капитуляцию. Сам Зеленский отказался от этого предложения, при этом противоречиво заявил, что готов к встрече "в любом формате".Девятого сентября открылась юбилейная 80-я сессия Генассамблеи ООН. В ее рамках по традиции пройдет неделя высокого уровня. Общие прения состоятся с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. Россию представит глава МИД Сергей Лавров.

