Правозащитник призвал вводить санкции против Киева за гонения на УПЦ
08:47 23.09.2025
Правозащитник призвал вводить санкции против Киева за гонения на УПЦ
украина, сша, киев, иван мельников, владимир зеленский, украинская православная церковь, оон, верховная рада украины, в мире
Религия, Украина, США, Киев, Иван Мельников, Владимир Зеленский, Украинская православная церковь, ООН, Верховная Рада Украины, В мире
Корецкий монастырь УПЦ
Корецкий монастырь УПЦ - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
CC BY-SA 4.0 / Posterrr /
Корецкий монастырь УПЦ. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников заявил РИА Новости, что международное сообщество должно принимать более серьезные шаги для защиты канонической Украинской православной церкви (УПЦ), в частности - вводить санкции против киевских властей, ущемляющих права верующих.
На Украине 23 сентября 2024 года вступил в силу принятый Верховной радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ. Его поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций, не обратив внимания на то, что УПЦ была одной из его основателей. Киевский режим дал УПЦ девять месяцев на то, чтобы "разорвать связи с РПЦ", несмотря на то, что еще в мае 2022 года она объявила о полной независимости от Московского патриархата на фоне беспрецедентных гонений со стороны властей и раскольников.
Корецкий монастырь УПЦ - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
В МИД России рассказали, к чему может привести ликвидация Киевом УПЦ
4 сентября, 17:04
"Я вижу, что и ряд представителей ООН после наших мероприятий в Совете Безопасности ООН, направленных на защиту прав верующих, осудили гонения. Видно, что есть определенное давление со стороны ряда дипломатов на власти Украины в связи с преследованием верующих. Но осуждение – это не вопрос международного трибунала. И, конечно, на мой взгляд, было бы неплохо, чтобы были более серьезные меры предприняты со стороны международного сообщества. Чтобы союзники тех властей, которые преследуют и ущемляют права верующих, принимали соответствующие санкционные нормативные акты у себя на территории", - сказал Мельников.
Он отметил и то, что даже в нынешней администрации США неоднократно указывали на противоправные преследования верующих, а также что эту проблему регулярно поднимают представители российского внешнеполитического ведомства.
"Проблемы преследования Украинской православной церкви, а также верующих поднимают представители нашего министерства иностранных дел. К сожалению, этого недостаточно. Очень важно, чтобы была соответствующая позиция со стороны международных организаций. Я бы сказал, что бороться с такой серьезной проблемой очень тяжело. Реакция есть, но, к сожалению, недостаточная реакция", - подытожил правозащитник.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь - самую большую общину верующих в стране и единственную каноническую, где сохраняется апостольское преемство, действительность священства и церковных таинств, православную церковь на Украине. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении многих представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне.
Поврежденная икона Спасителя в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
В УПЦ потребовали объяснений о грубом обращении с мощами святых
21 августа, 15:43
 
