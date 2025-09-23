https://ria.ru/20250923/ukraina-2043863607.html

Украине нужно спасать нацию, считает депутат Верховной рады

Украине нужно спасать нацию, считает депутат Верховной рады - РИА Новости, 23.09.2025

Украине нужно спасать нацию, считает депутат Верховной рады

Украине нужно спасать нацию, а не искать деньги на продолжение боевых действий, считает депутат Верховной рады Анна Скороход.

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Украине нужно спасать нацию, а не искать деньги на продолжение боевых действий, считает депутат Верховной рады Анна Скороход. "Я очень часто бываю на кладбищах, я вчера была на кладбище в Чернигове, и тот квадрат, который был свободен полтора месяца назад, полностью заполнен. Это ответ на то, что нам нужно не деньги искать на продолжение войны, а нам нужно сохранить нацию и найти любые пути для того, чтобы мир сложился и состоялся, а эта кровопролитная война закончилась", - сказала Скороход в интервью украинскому YouTube-каналу "Суперпозиция". Она также заявила о плачевной ситуации в украинских селах из-за мобилизации. По ее словам, сотрудники военкоматов "выгребают последних" жителей сел мужского пола, при этом не связываясь с горожанами на дорогих автомобилях. Ранее во вторник в городском совете города Канев Черкасской области Украины сообщили, что в населенном пункте не работает уличное освещение из-за мобилизации единственного специалиста коммунального предприятия. В начале 2025 года депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, предположил, что население Украины могло сократиться до 21 миллиона человек. В августе 2024 года Владимир Зеленский признал рекордный отток населения с Украины и анонсировал создание нового министерства по работе с гражданами, выехавшими из страны. В апреле 2024 года украинские журналисты, проанализировав материалы украинского министерства социальной политики о стратегии демографического развития страны, сообщили, что уровень рождаемости на Украине упал до минимальной за последние 300 лет отметки. Экс-премьер Николай Азаров в январе того же года заявлял, что население Украины по сравнению с 2014 годом сократилось в 2,5 раза. Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявила, что население страны к 2033 году может составить максимум 35 миллионов человек. По ее мнению, Украине удастся вернуть не более половины граждан, выехавших из страны. Последняя официальная перепись населения Украины прошла в 2001 году. Согласно ее результатам, население Украины составляло около 48 миллионов человек.

