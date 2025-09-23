https://ria.ru/20250923/ukraina-2043644497.html
Эрдоган рассказал об урегулировании конфликта на Украине
Эрдоган рассказал об урегулировании конфликта на Украине - РИА Новости, 23.09.2025
Эрдоган рассказал об урегулировании конфликта на Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что находится в активном контакте с американским лидером Дональдом Трампом по урегулированию конфликта на Украине.
АНКАРА, 23 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что находится в активном контакте с американским лидером Дональдом Трампом по урегулированию конфликта на Украине.Турецкий лидер выступает на ужине, организованном Турецко-американским национальным руководящим комитетом в Нью-Йорке, его выступление транслирует гостелеканал TRT haber."Мы находимся в активном контакте с господином Трампом и его администрацией по урегулированию региональных конфликтов, это в первую очередь конфликты в Газе и на Украине", - сказал Эрдоган.
Эрдоган рассказал об урегулировании конфликта на Украине
