Эрдоган рассказал об урегулировании конфликта на Украине - РИА Новости, 23.09.2025
01:51 23.09.2025 (обновлено: 01:55 23.09.2025)
Эрдоган рассказал об урегулировании конфликта на Украине
Эрдоган рассказал об урегулировании конфликта на Украине - РИА Новости, 23.09.2025
Эрдоган рассказал об урегулировании конфликта на Украине
АНКАРА, 23 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что находится в активном контакте с американским лидером Дональдом Трампом по урегулированию конфликта на Украине.Турецкий лидер выступает на ужине, организованном Турецко-американским национальным руководящим комитетом в Нью-Йорке, его выступление транслирует гостелеканал TRT haber."Мы находимся в активном контакте с господином Трампом и его администрацией по урегулированию региональных конфликтов, это в первую очередь конфликты в Газе и на Украине", - сказал Эрдоган.
в мире, украина, турция, нью-йорк (город), дональд трамп, реджеп тайип эрдоган
В мире, Украина, Турция, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган рассказал об урегулировании конфликта на Украине

Эрдоган заявил, что контактирует с Трампом по урегулированию украинского вопроса

© AP Photo / AHMAD AL-RUBAYEПрезидент Турции Реджеп Эрдоган
© AP Photo / AHMAD AL-RUBAYE
Президент Турции Реджеп Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 23 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что находится в активном контакте с американским лидером Дональдом Трампом по урегулированию конфликта на Украине.
Турецкий лидер выступает на ужине, организованном Турецко-американским национальным руководящим комитетом в Нью-Йорке, его выступление транслирует гостелеканал TRT haber.
"Мы находимся в активном контакте с господином Трампом и его администрацией по урегулированию региональных конфликтов, это в первую очередь конфликты в Газе и на Украине", - сказал Эрдоган.
Эрдоган рассказал, как НАТО должно строить отношения с Россией и Украиной
В миреУкраинаТурцияНью-Йорк (город)Дональд ТрампРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
