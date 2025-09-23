Источник: переговоры по закупке Турцией F-35 не связаны с российскими С-400
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Kaylee DuboisИстребители ВВС США F-22 Raptor (внизу) и F-35 Lightning II
Истребители ВВС США F-22 Raptor (внизу) и F-35 Lightning II. Архивное фото
АНКАРА, 23 сен – РИА Новости. Переговорный процесс по закупке турецкой стороной истребителей F-35 у США никак не связан с российскими ЗРК С-400, в последнее время очень много спекуляций вокруг этой темы, заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что в ходе визита в Белый дом 25 сентября обсудит с президентом США Дональдом Трампом вопрос поставок американских истребителей F-35 Турции.
"В СМИ очень много спекуляций на эту тему. Эти вопросы никак не связаны. Министерство обороны (Турции – ред.) уже заявило, что никаких изменений в турецкой позиции по С-400 нет. Почему вы связываете эти темы?" - заявил собеседник агентства на просьбу прокомментировать сообщения в ряде СМИ и соцсетях о том, что США будут ставить условие Турции по российским С-400 для продажи истребителей F-35.
По его словам, тема сотрудничества Турции и США в оборонной промышленности, в частности, вопрос о F-35 будет обсуждаться в ходе предстоящих переговоров лидеров двух стран.
"Давайте дождемся итогов", - добавил источник.
Зенитно-ракетные комплексы С-400 остаются на вооружении турецкой армии, никаких изменений в ситуации нет, заявил ранее источник в турецком министерстве обороны.
В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который получила летом-осенью 2019 года. США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Соединенные Штаты также аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35: Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.