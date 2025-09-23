https://ria.ru/20250923/tramp-2043849952.html

Трамп встретился с Зеленским на полях Генассамблеи ООН

Трамп встретился с Зеленским на полях Генассамблеи ООН - РИА Новости, 23.09.2025

Трамп встретился с Зеленским на полях Генассамблеи ООН

Дональд Трамп провел встречу с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН, обсудив урегулирование украинского конфликта и гарантии безопасности для Киева... РИА Новости, 23.09.2025

ООН, 23 сен — РИА Новости. Дональд Трамп провел встречу с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН, обсудив урегулирование украинского конфликта и гарантии безопасности для Киева. Главные заявления американского президента — в материале РИА Новости."Ну он мой друг. Я не говорил с ним, но у меня есть ощущение, что, если бы я это сделал, он мог бы прекратить. И думаю, я сделаю это".Трамп и Зеленский разговаривали около часа. Глава киевского режима заявил, что собирается проинформировать хозяина Белого дома о "хороших новостях" на фронте. При этом значимых успехов на поле боя за последнее время достигла Россия: так, сегодня Минобороны сообщило, что подразделения заблокировали до 700 украинских военных в харьковском Купянске и уже уничтожили 250 из них. За месяц ВСУ при боях в городе потеряли более 1800 человек личного состава, 36 танков и две пусковые установки РСЗО. Кроме того, из 8667 зданий в Купянске российские военные взяли под контроль 5667.По итогам встречи Трамп опубликовал пост в принадлежащей ему соцсети Truth Social, в котором высказался о территориальных границах Украины. Так, по его утверждению, Киев мог бы вернуть "всю территорию в изначальном варианте и, возможно, пойти дальше"."Я думаю, что Украина при поддержке Европы сможет вернуть всю изначальную территорию. Со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы, и в особенности НАТО, те границы, с которых все началось, могут быть вариантом".Кроме того, Трамп, охарактеризовал Россию как "бумажного тигра", обвинив в ведении "бесцельной борьбы".Сегодня американский президент также обсудил украинский кризис с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. По сообщению пресс-службы генсека, тот признал усилия хозяина Белого дома по урегулированию конфликтов по всему миру и выразил готовность организации сотрудничать с США в стремлении к миру. Позже Трамп провел встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.Ранее во вторник американский лидер выступил на Генассамблее ООН, где заявил, что "неустанно работает" над прекращением гибели людей на Украине. При этом он пригрозил России "серьезными пошлинами", если она не согласится на прекращение конфликта, а Китай и Индию назвал его "основными спонсорами" из-за экономического сотрудничества с Россией. Страны Европы и НАТО Трамп обвинил в закупках российских энергоносителей и призвал их вслед за Вашингтоном принять аналогичные ограничительные меры "ради мира".В Нью-Йорке сегодня открылась неделя высокого уровня Генассамблеи ООН. Мировые лидеры оценили международную обстановку и высказались о ключевых конфликтах. Старт мероприятию дал генсек Антониу Гутерреш призывом к миру на Украине. После него с подиума произнесла речь председатель 80-й сессии Анналена Бербок. Россию представит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 27 сентября.

