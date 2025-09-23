Рейтинг@Mail.ru
Трамп встретился с Зеленским на полях Генассамблеи ООН
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:44 23.09.2025 (обновлено: 23:52 23.09.2025)
Трамп встретился с Зеленским на полях Генассамблеи ООН
в мире
владимир зеленский
дональд трамп
генеральная ассамблея оон
оон
специальная военная операция на украине
украина
россия
ООН, 23 сен — РИА Новости. Дональд Трамп провел встречу с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН, обсудив урегулирование украинского конфликта и гарантии безопасности для Киева. Главные заявления американского президента — в материале РИА Новости.&quot;Ну он мой друг. Я не говорил с ним, но у меня есть ощущение, что, если бы я это сделал, он мог бы прекратить. И думаю, я сделаю это&quot;.Трамп и Зеленский разговаривали около часа. Глава киевского режима заявил, что собирается проинформировать хозяина Белого дома о "хороших новостях" на фронте. При этом значимых успехов на поле боя за последнее время достигла Россия: так, сегодня Минобороны сообщило, что подразделения заблокировали до 700 украинских военных в харьковском Купянске и уже уничтожили 250 из них. За месяц ВСУ при боях в городе потеряли более 1800 человек личного состава, 36 танков и две пусковые установки РСЗО. Кроме того, из 8667 зданий в Купянске российские военные взяли под контроль 5667.По итогам встречи Трамп опубликовал пост в принадлежащей ему соцсети Truth Social, в котором высказался о территориальных границах Украины. Так, по его утверждению, Киев мог бы вернуть "всю территорию в изначальном варианте и, возможно, пойти дальше".&quot;Я думаю, что Украина при поддержке Европы сможет вернуть всю изначальную территорию. Со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы, и в особенности НАТО, те границы, с которых все началось, могут быть вариантом&quot;.Кроме того, Трамп, охарактеризовал Россию как "бумажного тигра", обвинив в ведении "бесцельной борьбы".Сегодня американский президент также обсудил украинский кризис с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. По сообщению пресс-службы генсека, тот признал усилия хозяина Белого дома по урегулированию конфликтов по всему миру и выразил готовность организации сотрудничать с США в стремлении к миру. Позже Трамп провел встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.Ранее во вторник американский лидер выступил на Генассамблее ООН, где заявил, что "неустанно работает" над прекращением гибели людей на Украине. При этом он пригрозил России "серьезными пошлинами", если она не согласится на прекращение конфликта, а Китай и Индию назвал его "основными спонсорами" из-за экономического сотрудничества с Россией. Страны Европы и НАТО Трамп обвинил в закупках российских энергоносителей и призвал их вслед за Вашингтоном принять аналогичные ограничительные меры "ради мира".В Нью-Йорке сегодня открылась неделя высокого уровня Генассамблеи ООН. Мировые лидеры оценили международную обстановку и высказались о ключевых конфликтах. Старт мероприятию дал генсек Антониу Гутерреш призывом к миру на Украине. После него с подиума произнесла речь председатель 80-й сессии Анналена Бербок. Россию представит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 27 сентября.
украина
россия
сша
узбекистан
франция
в мире, владимир зеленский, дональд трамп, генеральная ассамблея оон, оон, украина, россия, нато, антониу гутерреш, сша, узбекистан, шавкат мирзиеев, франция, эммануэль макрон
В мире, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, НАТО, Антониу Гутерреш, США, Узбекистан, Шавкат Мирзиеев, Франция, Эммануэль Макрон

Трамп встретился с Зеленским на полях Генассамблеи ООН

© AP Photo / Evan Vucci Дональд Трамп и Владимир Зеленский на полях Генассамблеи ООН
Дональд Трамп и Владимир Зеленский на полях Генассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп и Владимир Зеленский на полях Генассамблеи ООН
ООН, 23 сен — РИА Новости. Дональд Трамп провел встречу с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН, обсудив урегулирование украинского конфликта и гарантии безопасности для Киева. Главные заявления американского президента — в материале РИА Новости.
  • Отвечать на вопрос о гарантиях безопасности для Украины пока рано.
  • Россия обладает большой военной мощью, при этом ее экономика якобы находится в "ужасном" состоянии из-за конфликта.
  • Президент США рассчитывает на отказ Венгрии от прекращения закупок российской нефти, Орбан "может согласиться" на это.
«

"Ну он мой друг. Я не говорил с ним, но у меня есть ощущение, что, если бы я это сделал, он мог бы прекратить. И думаю, я сделаю это".

Президент США Дональд Трамп общается со СМИ в Овальном кабинете Белого дома
Дональд Трамп
президент США
  • Страны НАТО "должны" сбивать российские самолеты, если те зайдут в воздушное пространство альянса.
  • Ответ на вопрос о доверии к Владимиру Путину Трамп собирается дать в течение месяца.
Трамп и Зеленский разговаривали около часа. Глава киевского режима заявил, что собирается проинформировать хозяина Белого дома о "хороших новостях" на фронте. При этом значимых успехов на поле боя за последнее время достигла Россия: так, сегодня Минобороны сообщило, что подразделения заблокировали до 700 украинских военных в харьковском Купянске и уже уничтожили 250 из них. За месяц ВСУ при боях в городе потеряли более 1800 человек личного состава, 36 танков и две пусковые установки РСЗО. Кроме того, из 8667 зданий в Купянске российские военные взяли под контроль 5667.
По итогам встречи Трамп опубликовал пост в принадлежащей ему соцсети Truth Social, в котором высказался о территориальных границах Украины. Так, по его утверждению, Киев мог бы вернуть "всю территорию в изначальном варианте и, возможно, пойти дальше".
«

"Я думаю, что Украина при поддержке Европы сможет вернуть всю изначальную территорию. Со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы, и в особенности НАТО, те границы, с которых все началось, могут быть вариантом".

Президент США Дональд Трамп общается со СМИ в Овальном кабинете Белого дома
Дональд Трамп
президент США

Москва не раз подчеркивала, что вхождение Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России зафиксировано в Конституции и не подлежит обсуждению. Путин также заявлял, что Россия никогда не рассматривала вопрос предоставления гарантий Украине в обмен на территории.

Кроме того, Трамп, охарактеризовал Россию как "бумажного тигра", обвинив в ведении "бесцельной борьбы".
Сегодня американский президент также обсудил украинский кризис с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. По сообщению пресс-службы генсека, тот признал усилия хозяина Белого дома по урегулированию конфликтов по всему миру и выразил готовность организации сотрудничать с США в стремлении к миру. Позже Трамп провел встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.
Ранее во вторник американский лидер выступил на Генассамблее ООН, где заявил, что "неустанно работает" над прекращением гибели людей на Украине. При этом он пригрозил России "серьезными пошлинами", если она не согласится на прекращение конфликта, а Китай и Индию назвал его "основными спонсорами" из-за экономического сотрудничества с Россией. Страны Европы и НАТО Трамп обвинил в закупках российских энергоносителей и призвал их вслед за Вашингтоном принять аналогичные ограничительные меры "ради мира".
В Нью-Йорке сегодня открылась неделя высокого уровня Генассамблеи ООН. Мировые лидеры оценили международную обстановку и высказались о ключевых конфликтах. Старт мероприятию дал генсек Антониу Гутерреш призывом к миру на Украине. После него с подиума произнесла речь председатель 80-й сессии Анналена Бербок. Россию представит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 27 сентября.
Специальная военная операция на Украине В мире Владимир Зеленский Дональд Трамп Генеральная Ассамблея ООН ООН Украина Россия НАТО Антониу Гутерреш США Узбекистан Шавкат Мирзиеев Франция Эммануэль Макрон
 
 
