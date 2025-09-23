https://ria.ru/20250923/tramp-2043826407.html

Об Украине и Европе, "катящейся в ад". Что обсудили на Генассамблее ООН

В Нью-Йорке открылась неделя высокого уровня Генассамблеи ООН. Мировые лидеры оценили международную обстановку и высказались о ключевых конфликтах. Главное — в... РИА Новости, 23.09.2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043695489_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_77430124472f36a16880d877c9136fdb.jpg

ООН, 23 сен — РИА Новости. В Нью-Йорке открылась неделя высокого уровня Генассамблеи ООН. Мировые лидеры оценили международную обстановку и высказались о ключевых конфликтах. Главное — в материале РИА Новости.Старт мероприятию дал генсек Антониу Гутерреш призывом к миру на Украине. После него с подиума произнесла речь председатель 80-й сессии Анналена Бербок. Россию представит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 27 сентября.БразилияПервым из мировых лидеров выступил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Он заявил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске дает надежду на разрешение украинского кризиса путем переговоров. "В конфликте на Украине, как мы все уже знаем, военного решения не будет".При этом необходимо учитывать законные озабоченности всех сторон в сфере безопасности, подчеркнул он. По его мнению, Африканская инициатива и Группа друзей мира, созданная Китаем и Бразилией, могут способствовать развитию диалога.Кроме того, он высказался о проблеме борьбы с наркотрафиком силовыми методами."Применение летальной силы в ситуациях, не являющихся вооруженным конфликтом, равносильно казни людей без суда и следствия".Для борьбы с незаконным оборотом наркотиков он призвал страны к сотрудничеству в целях пресечения отмывания денег и ограничения торговли оружием. По его мнению, такой способ является наиболее эффективным.СШААмериканский лидер Дональд Трамп высказался об украинском кризисе и проблеме нелегальной миграции, обвинив Организацию Объединенных наций в бездействии.О конфликте на УкраинеТрамп заявил, что "неустанно работает" над прекращением гибели людей на Украине:"Я думал, что это будет проще всего благодаря моим отношениям с президентом Путиным, которые всегда были хорошими".При этом он пригрозил России "серьезными пошлинами", если она не согласится на прекращение конфликта, а Китай и Индию назвал его "основными спонсорами" из-за экономического сотрудничества с Россией. Страны Европы и НАТО Трамп обвинил в закупках российских энергоносителей и призвал их вслед за Вашингтоном принять аналогичные ограничительные меры "ради мира":О мире в состоянии кризисаО нелегальной миграцииИндонезияПосле Трампа выступил президент Индонезии Прабово Субианто. Он заявил, что страна готова с соглашения ООН послать миротворцев на Украину, в Газу, Ливию или Судан."Индонезия готова послать 20 тысяч и даже больше наших сыновей и дочерей ради достижения мира".По его убеждению, Палестина должна быть независимой, при этом он призвал признавать и уважать Израиль."Только тогда будет возможен настоящий мир".ТурцияСледующим на трибуну вышел президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он начал свою речь с призыва к странам признать государственность Палестины и высказал сожаление об отсутствии ее лидера Махмуда Аббаса.Он заявил, что инфраструктура в секторе Газа полностью разрушена, назвав сложившуюся там ситуацию "дном человечества", и призвал к немедленной доставке туда гуманитарной помощи. Происходящее в Газе он счел "не войной, а геноцидом", творимым оснащенной армией. "Медицинская инфраструктура в Газе полностью уничтожена, врачи или убиты, или задержаны. Геноцид в секторе Газа транслируется в прямом эфире. Фотографии невинных малышей, двухлетних детей без рук или ног стали рутиной в секторе Газа, к сожалению".По его данным, действия ЦАХАЛ привели к гибели более 20 тысяч детей и 250 журналистов. Атака же Израиля на Катар показывает, что правительство премьера Биньямина Нетаньяху "полностью оторвано от реальности", добавил он.Кроме того, турецкий лидер заявил, что переговоры в Стамбуле по урегулированию украинского конфликта помогли обмену пленными. Турция будет оказывать содействие для прекращения огня, пообещал он."В ближайшее время мы продолжим свои усилия по содействию для достижения прекращения огня между сторонами".Эрдоган также заверил, что Турция продолжает соблюдение Конвенции Монтрё, которая не допускает военные корабли в Черное море с начала российской специальной военной операции.По его словам, Турция будет поддерживать безопасность в Сирии и борьбу с терроризмом, в частности устраиваемым "Исламским государством"*. Он также выразил надежду на дипломатическое разрешение вопроса о ядерной программе Ирана, поскольку иначе регион "не выдержит нового кризиса".ИорданияКороль Иордании Абдалла II предупредил об опасности разгорания религиозной войны в результате провокаций израильтян вокруг комплекса мечети Аль-Акса в Иерусалиме. По его словам, она может выйти далеко за пределы Ближневосточного региона."Враждебная риторика Израиля, призывающая к атакам на мечети Аль-Аксы, развяжет религиозную войну, которая выйдет далеко за пределы региона и приведет к тотальному столкновению, которого не сможет избежать ни одна страна".Южная КореяПрезидент Ли Чжэ Мён, заявил, что страна уважает строй КНДР и не стремится к объединению с помощью поглощения.Он отметил, что Республика Корея начинает "новое путешествие к миру", сосуществованию и совместному процветанию на Корейском полуострове.От отметил уже принятые меры, такие как прекращение распространения антипхеньянских листовок и пропагандистских трансляций в сторону КНДР."В дальнейшем наше правительство будет последовательно искать пути к ослаблению военной напряжённости и восстановлению доверия между Югом и Севером".* Террористическая организация, запрещенная в России.

