Токаев призвал Зеленского работать над прекращением конфликта на Украине

Глава Казахстана Токаев на встрече с Зеленским высказался о решении конфликта
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Владимир Зеленский во время встречи на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
АЛМА-АТА, 23 сен - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на полях Генассамблеи ООН в США заявил Владимиру Зеленскому о необходимости продолжения дипломатических усилий для поиска путей прекращения конфликта на Украине, сообщает пресс-служба главы казахстанского государства.
"На полях 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН состоялась встреча президента Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Зеленским. Президент Казахстана высказал мнение, что в этой чрезвычайно сложной ситуации нужно продолжить дипломатическую работу с целью поиска путей прекращения конфликта", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале президентской пресс-службы.
Сообщается, что Зеленский в ходе беседы с Токаевым подробно изложил свое видение ситуации на Украине. Также в пресс-службе главы Казахстана отметили, что стороны обсудили двустороннее экономическое и гуманитарное сотрудничество.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с 21 по 23 сентября совершает рабочий визит в Нью-Йорк, где примет участие в 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. В рамках визита он также провел встречи с главами нескольких государств и представителями американского бизнеса.