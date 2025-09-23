Рейтинг@Mail.ru
Токаев призвал Зеленского работать над прекращением конфликта на Украине - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:30 23.09.2025 (обновлено: 11:55 23.09.2025)
https://ria.ru/20250923/tokaev-2043683822.html
Токаев призвал Зеленского работать над прекращением конфликта на Украине
Токаев призвал Зеленского работать над прекращением конфликта на Украине - РИА Новости, 23.09.2025
Токаев призвал Зеленского работать над прекращением конфликта на Украине
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на полях Генассамблеи ООН в США заявил Владимиру Зеленскому о необходимости продолжения дипломатических усилий для... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T10:30:00+03:00
2025-09-23T11:55:00+03:00
в мире
казахстан
нью-йорк (город)
украина
касым-жомарт токаев
владимир зеленский
оон
генеральная ассамблея оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043675275_0:0:3370:1896_1920x0_80_0_0_cd523cc5bcc1b35912cceb49abd5ddaf.jpg
АЛМА-АТА, 23 сен - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на полях Генассамблеи ООН в США заявил Владимиру Зеленскому о необходимости продолжения дипломатических усилий для поиска путей прекращения конфликта на Украине, сообщает пресс-служба главы казахстанского государства. "На полях 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН состоялась встреча президента Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Зеленским. Президент Казахстана высказал мнение, что в этой чрезвычайно сложной ситуации нужно продолжить дипломатическую работу с целью поиска путей прекращения конфликта", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале президентской пресс-службы. Сообщается, что Зеленский в ходе беседы с Токаевым подробно изложил свое видение ситуации на Украине. Также в пресс-службе главы Казахстана отметили, что стороны обсудили двустороннее экономическое и гуманитарное сотрудничество. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с 21 по 23 сентября совершает рабочий визит в Нью-Йорк, где примет участие в 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. В рамках визита он также провел встречи с главами нескольких государств и представителями американского бизнеса.
https://ria.ru/20250923/reuters-2043676044.html
казахстан
нью-йорк (город)
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043675275_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_c135a95c2228bbe94a80f7a882cbdc78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, казахстан, нью-йорк (город), украина, касым-жомарт токаев, владимир зеленский, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Казахстан, Нью-Йорк (город), Украина, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Зеленский, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Токаев призвал Зеленского работать над прекращением конфликта на Украине

Глава Казахстана Токаев на встрече с Зеленским высказался о решении конфликта

© Фото : пресс-служба президента КазахстанаПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Владимир Зеленский во время встречи на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Владимир Зеленский во время встречи на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© Фото : пресс-служба президента Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Владимир Зеленский во время встречи на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Читать ria.ru в
Дзен
АЛМА-АТА, 23 сен - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на полях Генассамблеи ООН в США заявил Владимиру Зеленскому о необходимости продолжения дипломатических усилий для поиска путей прекращения конфликта на Украине, сообщает пресс-служба главы казахстанского государства.
"На полях 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН состоялась встреча президента Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Зеленским. Президент Казахстана высказал мнение, что в этой чрезвычайно сложной ситуации нужно продолжить дипломатическую работу с целью поиска путей прекращения конфликта", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале президентской пресс-службы.
Сообщается, что Зеленский в ходе беседы с Токаевым подробно изложил свое видение ситуации на Украине. Также в пресс-службе главы Казахстана отметили, что стороны обсудили двустороннее экономическое и гуманитарное сотрудничество.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с 21 по 23 сентября совершает рабочий визит в Нью-Йорк, где примет участие в 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. В рамках визита он также провел встречи с главами нескольких государств и представителями американского бизнеса.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
СМИ раскрыли, что задумал Зеленский на ассамблее ООН
09:57
 
В миреКазахстанНью-Йорк (город)УкраинаКасым-Жомарт ТокаевВладимир ЗеленскийООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала