https://ria.ru/20250923/sud-2043665573.html

Суд рассмотрит иск о банкротстве подрядчика училища в Калининграде

Суд рассмотрит иск о банкротстве подрядчика училища в Калининграде - РИА Новости, 23.09.2025

Суд рассмотрит иск о банкротстве подрядчика училища в Калининграде

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в октябре рассмотрит заявление о банкротстве ООО "Геоизол", подрядчика строительства Нахимовского... РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T08:43:00+03:00

2025-09-23T08:43:00+03:00

2025-09-23T08:43:00+03:00

происшествия

калининград

санкт-петербург

нахимовское военно-морское училище

https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в октябре рассмотрит заявление о банкротстве ООО "Геоизол", подрядчика строительства Нахимовского училища в Калининграде, в ходе которого были выявлены многомиллионные хищения бюджетных средств, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Заявление о банкротстве подало калининградское ООО "Бизнес Групп", которое приобрело права требования к "Геоизолу" у ООО "Калининград Кран Плюс". Эта компания сдавала "Геоизолу" в аренду строительные краны, но деньги от арендатора в полном объеме не получила. Установленный судом в Калининграде долг превысил 53 миллиона рублей. Заявление о банкротстве "Геоизола" компания "Бизнес Групп" направила в суд в июне. С тех пор суд принял заявления еще трех кредиторов о вступлении в дело о банкротстве. Кроме того, участвовать в деле о банкротстве изъявила желание прокуратура Петербурга. "Геоизол" фигурирует в уголовном деле о хищении бюджетных средств при строительстве Нахимовского училища в Калининграде. Ранее в сентябре стало известно, что экс-глава отдела капитального строительства Минобороны Алексей Ширинкин приговорен к четырем годам по этому делу. Фигурантами также были его подчиненная Галина Чистякова и должностные лица ООО "Геоизол" Александр Стрельников, Олег Арискин и Станислав Асанович. Все они обвинялись "в мошенничестве и служебном подлоге при выполнении государственного оборонного заказа". По данным следствия, в 2019 году "Геоизол" заключил многомиллионный контракт на строительство Нахимовского военно-морского училища в Калининграде. Следствие установило, что в 2024 году Ширинкин и его соучастники, предоставив заведомо ложные финансово-отчетные документы о стоимости и объемах строительных работ, похитили более 290 миллионов рублей. Уголовные дела в отношении соучастников Ширинкина еще рассматриваются в суде. Стрельников объявлен в международный розыск.

https://ria.ru/20250415/minoborony-2011277524.html

https://ria.ru/20250610/chp-2022053405.html

калининград

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, калининград, санкт-петербург, нахимовское военно-морское училище