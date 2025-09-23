Рейтинг@Mail.ru
Суд рассмотрит иск о банкротстве подрядчика училища в Калининграде
08:43 23.09.2025
https://ria.ru/20250923/sud-2043665573.html
Суд рассмотрит иск о банкротстве подрядчика училища в Калининграде
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в октябре рассмотрит заявление о банкротстве ООО "Геоизол", подрядчика строительства Нахимовского училища в Калининграде, в ходе которого были выявлены многомиллионные хищения бюджетных средств, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Заявление о банкротстве подало калининградское ООО "Бизнес Групп", которое приобрело права требования к "Геоизолу" у ООО "Калининград Кран Плюс". Эта компания сдавала "Геоизолу" в аренду строительные краны, но деньги от арендатора в полном объеме не получила. Установленный судом в Калининграде долг превысил 53 миллиона рублей. Заявление о банкротстве "Геоизола" компания "Бизнес Групп" направила в суд в июне. С тех пор суд принял заявления еще трех кредиторов о вступлении в дело о банкротстве. Кроме того, участвовать в деле о банкротстве изъявила желание прокуратура Петербурга. "Геоизол" фигурирует в уголовном деле о хищении бюджетных средств при строительстве Нахимовского училища в Калининграде. Ранее в сентябре стало известно, что экс-глава отдела капитального строительства Минобороны Алексей Ширинкин приговорен к четырем годам по этому делу. Фигурантами также были его подчиненная Галина Чистякова и должностные лица ООО "Геоизол" Александр Стрельников, Олег Арискин и Станислав Асанович. Все они обвинялись "в мошенничестве и служебном подлоге при выполнении государственного оборонного заказа". По данным следствия, в 2019 году "Геоизол" заключил многомиллионный контракт на строительство Нахимовского военно-морского училища в Калининграде. Следствие установило, что в 2024 году Ширинкин и его соучастники, предоставив заведомо ложные финансово-отчетные документы о стоимости и объемах строительных работ, похитили более 290 миллионов рублей. Уголовные дела в отношении соучастников Ширинкина еще рассматриваются в суде. Стрельников объявлен в международный розыск.
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в октябре рассмотрит заявление о банкротстве ООО "Геоизол", подрядчика строительства Нахимовского училища в Калининграде, в ходе которого были выявлены многомиллионные хищения бюджетных средств, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Заявление о банкротстве подало калининградское ООО "Бизнес Групп", которое приобрело права требования к "Геоизолу" у ООО "Калининград Кран Плюс". Эта компания сдавала "Геоизолу" в аренду строительные краны, но деньги от арендатора в полном объеме не получила. Установленный судом в Калининграде долг превысил 53 миллиона рублей.
Заявление о банкротстве "Геоизола" компания "Бизнес Групп" направила в суд в июне. С тех пор суд принял заявления еще трех кредиторов о вступлении в дело о банкротстве. Кроме того, участвовать в деле о банкротстве изъявила желание прокуратура Петербурга.
"Геоизол" фигурирует в уголовном деле о хищении бюджетных средств при строительстве Нахимовского училища в Калининграде. Ранее в сентябре стало известно, что экс-глава отдела капитального строительства Минобороны Алексей Ширинкин приговорен к четырем годам по этому делу. Фигурантами также были его подчиненная Галина Чистякова и должностные лица ООО "Геоизол" Александр Стрельников, Олег Арискин и Станислав Асанович. Все они обвинялись "в мошенничестве и служебном подлоге при выполнении государственного оборонного заказа".
По данным следствия, в 2019 году "Геоизол" заключил многомиллионный контракт на строительство Нахимовского военно-морского училища в Калининграде. Следствие установило, что в 2024 году Ширинкин и его соучастники, предоставив заведомо ложные финансово-отчетные документы о стоимости и объемах строительных работ, похитили более 290 миллионов рублей.
Уголовные дела в отношении соучастников Ширинкина еще рассматриваются в суде. Стрельников объявлен в международный розыск.
