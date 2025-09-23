https://ria.ru/20250923/spetsoperatsiya-2043714828.html

ВСУ потеряли более 580 боевиков в зоне работы группировки "Центр" за сутки

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Российская группировка войск "Центр" нанесла поражение украинским формированиям в различных районах ДНР и Днепропетровской области, противник потерял более 580 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Димитров, Торецкое, Новопавловка, Родинское, Красный Лиман, Красноармейск в ДНР, Славянка и Новониколаевка в Днепропетровской области."Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 580 военнослужащих, два танка, восемь автомобилей и три артиллерийских орудия", - добавили в МО РФ.

