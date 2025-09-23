https://ria.ru/20250923/solntse-2043677698.html
Ученые рассказали об ожидаемой активности на Солнце
Ученые рассказали об ожидаемой активности на Солнце
Ученые рассказали об ожидаемой активности на Солнце
Активность вспышек на Солнце во вторник будет слабо повышенной, риски для Земли - умеренные, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических...
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Активность вспышек на Солнце во вторник будет слабо повышенной, риски для Земли - умеренные, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. "Геомагнитная обстановка - спокойная. Вспышечная активность - слабо повышенная, с умеренными рисками для Земли", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.
