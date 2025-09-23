Рейтинг@Mail.ru
Ученые рассказали об ожидаемой активности на Солнце
Наука
 
10:08 23.09.2025
Ученые рассказали об ожидаемой активности на Солнце
Активность вспышек на Солнце во вторник будет слабо повышенной, риски для Земли - умеренные, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Активность вспышек на Солнце во вторник будет слабо повышенной, риски для Земли - умеренные, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. "Геомагнитная обстановка - спокойная. Вспышечная активность - слабо повышенная, с умеренными рисками для Земли", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Активность вспышек на Солнце во вторник будет слабо повышенной, риски для Земли - умеренные, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Геомагнитная обстановка - спокойная. Вспышечная активность - слабо повышенная, с умеренными рисками для Земли", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.
