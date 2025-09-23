https://ria.ru/20250923/shtrf-2043664071.html

Дрифтеров, гонявших по центральной площади в Благовещенске, оштрафовали

Дрифтеров, гонявших ночью по центральной площади Благовещенска, оштрафовали суммарно на 54 тысячи рублей, сообщает прокуратура Амурской области.

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 сен - РИА Новости. Дрифтеров, гонявших ночью по центральной площади Благовещенска, оштрафовали суммарно на 54 тысячи рублей, сообщает прокуратура Амурской области. По данным ведомства, два автомобиля марки "Toyota Crown" в ночь на вторник, 16 сентября на центральной площади Благовещенска устроили опасные маневры с намеренным вводом автомобиля в занос. Происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения на здании регионального правительства. Нарушителей установили, автомобили изъяли и поместили на специализированную стоянку. Один из них стал фигурантом уголовного дела по статье 267.1 УК РФ (Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств). "Штрафами на сумму более 50 тысяч рублей обошелся молодым благовещенцам ночной заезд по центральной площади города", - говорится в сообщении. В частности, 17-летний водитель признан виновным в совершении трёх административных правонарушений: повторное управление транспортным средством в отсутствие полиса обязательного страхования, движение по тротуарам и управление без водительских прав. Общая сумма штрафов 22 тысячи рублей. Второй, 18-летний молодой человек также оштрафован за движение по тротуарам и вождение без водительских прав на общую сумму 32 тысячи рублей. Кроме того, в администрации Благовещенска сообщили предварительную сумму причинённого ущерба площади - почти 400 тысяч рублей. На плитке остались следы протекторов, которые образуются при резком торможении или потере управления автомобилем. Их уже устранили.

