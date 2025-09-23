Рейтинг@Mail.ru
"Сбер" начал продажи умного кольца
10:02 23.09.2025
https://ria.ru/20250923/sber-2043676372.html
"Сбер" начал продажи умного кольца
"Сбер" открыл продажи умного кольца с медицинскими функциями - датчики, встроенные в кольцо, отслеживают физиологические показатели здоровья владельца, а... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T10:02:00+03:00
2025-09-23T10:02:00+03:00
технологии
сбер
нижегородский государственный университет
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926216344_0:90:3071:1817_1920x0_80_0_0_0b897c317323b6cb9b12687e0ecebc99.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. "Сбер" открыл продажи умного кольца с медицинскими функциями - датчики, встроенные в кольцо, отслеживают физиологические показатели здоровья владельца, а алгоритмы позволяют анализировать данные и подготовить персональные ИИ-рекомендации, говорится в релизе. "Стартовали продажи умного кольца Sber - первого носимого устройства в линейке продуктов Sber. Оно идеально подойдет тем, кто стремится заботиться о своем здоровье и оставаться активным и продуктивным, не снижая темпа жизни", - говорится в сообщении. Вес устройства составляет 5 граммов, его корпус выполнен из титанового сплава, а внутренняя часть покрыта гиппоаллергенным полимером. Устройство представлено в двух цветах - черный хром и серый хром. Как рассказали в компании, датчики, встроенные в кольцо, отслеживают физиологические показатели пользователя - пульс, сатурацию, физическую активность, фазы сна и пробуждение. А специализированные алгоритмы позволяют анализировать данные и представлять их в качестве комплексных метрик, таких как длительность и качество сна, уровень стресса и ресурс, который является совокупной производной всех показателей. Пользователь видит всю информацию в мобильном приложении. Если кольцо фиксирует отклонения от нормальных значений пульса, вариабельности сердечного ритма, сатурации и показателей сна, в приложении появляется рекомендация проконсультироваться с врачом "СберЗдоровья". Кроме этого, здесь же собраны персонализированные ИИ-рекомендации. "Консультант" дает советы по улучшению качества сна, методам управления стрессом, подходу к физическим нагрузкам, общение с ним происходит в формате диалога. "Рекомендательная система устройства основана на GigaChat. Нейросетевая модель обладает глубокими познаниями в самых разных областях, в том числе в медицине и физиологии. Персональный консультант на базе GigaChat анализирует данные пользователя и дает квалифицированные советы по поддержанию здоровья", - добавили в компании. В "Сбере" отметили, что к разработке устройства были привлечены медицинские эксперты ННГУ им. Лобачевского, клинической больницы №1 Управделами президента, Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, медицинской компании "СберЗдоровье" и клиники "Медси". Во вторник стартует продажа умного кольца Sber для пользователей, которые подписались на уведомление о старте продаж через официальный сайт SberDevices, а также клиентов Sber Private Banking и "СберПервого". С 24 сентября умное кольцо можно будет приобрести на официальном сайте производителя и в партнерских сетях электроники по рекомендованной розничной цене 24 990 рублей.
2025
технологии, сбер, нижегородский государственный университет, российская академия наук
Технологии, Сбер, Нижегородский государственный университет, Российская академия наук
"Сбер" начал продажи умного кольца с медицинскими функциями

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. "Сбер" открыл продажи умного кольца с медицинскими функциями - датчики, встроенные в кольцо, отслеживают физиологические показатели здоровья владельца, а алгоритмы позволяют анализировать данные и подготовить персональные ИИ-рекомендации, говорится в релизе.
"Стартовали продажи умного кольца Sber - первого носимого устройства в линейке продуктов Sber. Оно идеально подойдет тем, кто стремится заботиться о своем здоровье и оставаться активным и продуктивным, не снижая темпа жизни", - говорится в сообщении.
Вес устройства составляет 5 граммов, его корпус выполнен из титанового сплава, а внутренняя часть покрыта гиппоаллергенным полимером. Устройство представлено в двух цветах - черный хром и серый хром.
Как рассказали в компании, датчики, встроенные в кольцо, отслеживают физиологические показатели пользователя - пульс, сатурацию, физическую активность, фазы сна и пробуждение. А специализированные алгоритмы позволяют анализировать данные и представлять их в качестве комплексных метрик, таких как длительность и качество сна, уровень стресса и ресурс, который является совокупной производной всех показателей.
Пользователь видит всю информацию в мобильном приложении. Если кольцо фиксирует отклонения от нормальных значений пульса, вариабельности сердечного ритма, сатурации и показателей сна, в приложении появляется рекомендация проконсультироваться с врачом "СберЗдоровья".
Кроме этого, здесь же собраны персонализированные ИИ-рекомендации. "Консультант" дает советы по улучшению качества сна, методам управления стрессом, подходу к физическим нагрузкам, общение с ним происходит в формате диалога.
"Рекомендательная система устройства основана на GigaChat. Нейросетевая модель обладает глубокими познаниями в самых разных областях, в том числе в медицине и физиологии. Персональный консультант на базе GigaChat анализирует данные пользователя и дает квалифицированные советы по поддержанию здоровья", - добавили в компании.
В "Сбере" отметили, что к разработке устройства были привлечены медицинские эксперты ННГУ им. Лобачевского, клинической больницы №1 Управделами президента, Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, медицинской компании "СберЗдоровье" и клиники "Медси".
Во вторник стартует продажа умного кольца Sber для пользователей, которые подписались на уведомление о старте продаж через официальный сайт SberDevices, а также клиентов Sber Private Banking и "СберПервого". С 24 сентября умное кольцо можно будет приобрести на официальном сайте производителя и в партнерских сетях электроники по рекомендованной розничной цене 24 990 рублей.
Технологии
 
 
Заголовок открываемого материала