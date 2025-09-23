https://ria.ru/20250923/ramafosa-2043869649.html

ЮАР поддержит избрание женщины на пост генсека ООН

ЮАР поддержит избрание женщины на пост генсека ООН - РИА Новости, 24.09.2025

ЮАР поддержит избрание женщины на пост генсека ООН

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что Южная Африка поддержит избрание женщины на пост генсека ООН. РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-23T23:57:00+03:00

2025-09-23T23:57:00+03:00

2025-09-24T11:51:00+03:00

НЬЮ-ЙОРК, 23 сен - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что Южная Африка поддержит избрание женщины на пост генсека ООН. "Южная Африка подтверждает свою неизменную приверженность укреплению возможностей женщин и их полноценного участия во всех сферах жизни. И да, мы бы поддержали избрание женщины на пост генерального секретаря ООН", - сказал он, выступая на ГА ООН. "Годовщина Пекинской декларации (Принятой в 1995 году четвертой Всемирной конференцией по положению женщин - ред.) напоминает нам о нашей общей ответственности по продвижения прав человека, достоинства и справедливости для всех. Мы все равны, мужчины и женщины, и нет причины, по которой мы бы сдерживали женщин всего мира", - отметил он.

