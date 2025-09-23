Рейтинг@Mail.ru
ЮАР поддержит избрание женщины на пост генсека ООН - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:57 23.09.2025 (обновлено: 11:51 24.09.2025)
https://ria.ru/20250923/ramafosa-2043869649.html
ЮАР поддержит избрание женщины на пост генсека ООН
ЮАР поддержит избрание женщины на пост генсека ООН - РИА Новости, 24.09.2025
ЮАР поддержит избрание женщины на пост генсека ООН
Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что Южная Африка поддержит избрание женщины на пост генсека ООН. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-23T23:57:00+03:00
2025-09-24T11:51:00+03:00
в мире
юар
южная африка
сирил рамафоса
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043960006_0:71:3072:1799_1920x0_80_0_0_17f6bd20915d9ece49aff96c879ebc70.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 23 сен - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что Южная Африка поддержит избрание женщины на пост генсека ООН. "Южная Африка подтверждает свою неизменную приверженность укреплению возможностей женщин и их полноценного участия во всех сферах жизни. И да, мы бы поддержали избрание женщины на пост генерального секретаря ООН", - сказал он, выступая на ГА ООН. "Годовщина Пекинской декларации (Принятой в 1995 году четвертой Всемирной конференцией по положению женщин - ред.) напоминает нам о нашей общей ответственности по продвижения прав человека, достоинства и справедливости для всех. Мы все равны, мужчины и женщины, и нет причины, по которой мы бы сдерживали женщин всего мира", - отметил он.
https://ria.ru/20250922/smi-2043520152.html
юар
южная африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043960006_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_aa8963b5caf0f899783bfd2df514fd07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, юар, южная африка, сирил рамафоса, оон
В мире, ЮАР, Южная Африка, Сирил Рамафоса, ООН
ЮАР поддержит избрание женщины на пост генсека ООН

Рамафоса: ЮАР поддержит избрание женщины на пост генсека ООН

© Getty Images / Taylor HillПрезидент ЮАР Сирил Рамафоса выступает на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 23 сентября 2025
Президент ЮАР Сирил Рамафоса выступает на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 23 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© Getty Images / Taylor Hill
Президент ЮАР Сирил Рамафоса выступает на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 23 сентября 2025
Читать ria.ru в
Дзен
НЬЮ-ЙОРК, 23 сен - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что Южная Африка поддержит избрание женщины на пост генсека ООН.
"Южная Африка подтверждает свою неизменную приверженность укреплению возможностей женщин и их полноценного участия во всех сферах жизни. И да, мы бы поддержали избрание женщины на пост генерального секретаря ООН", - сказал он, выступая на ГА ООН.
"Годовщина Пекинской декларации (Принятой в 1995 году четвертой Всемирной конференцией по положению женщин - ред.) напоминает нам о нашей общей ответственности по продвижения прав человека, достоинства и справедливости для всех. Мы все равны, мужчины и женщины, и нет причины, по которой мы бы сдерживали женщин всего мира", - отметил он.
Здание ООН - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Генсеком ООН может стать женщина, пишет Bloomberg
22 сентября, 14:06
 
В миреЮАРЮжная АфрикаСирил РамафосаООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала