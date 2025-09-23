https://ria.ru/20250923/putin-2043751561.html
Путин попросил главу ЛНР рассказать об экологических проектах
Путин попросил главу ЛНР рассказать об экологических проектах - РИА Новости, 23.09.2025
Путин попросил главу ЛНР рассказать об экологических проектах
Президент России Владимир Путин на встрече с главой ЛНР Леонидом Пасечником попросил рассказать об экологических проектах в регионе. РИА Новости, 23.09.2025
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой ЛНР Леонидом Пасечником попросил рассказать об экологических проектах в регионе. Путин во вторник принял Пасечника с докладом в Кремле. "У меня несколько вопросов есть. Вот смотрите, на 2025-2027 годы выделено 16,5 миллиарда. Смотрю, самые большие направления расходования средств - это "Экологическое благополучие" и "Продолжительная активная жизнь". Если посмотреть внутрь, скажем, на "Экологическое благополучие", там в основном на что предполагаются средства?" - обратился Путин к Пасечнику. Глава ЛНР рассказал Путину, что власти региона прилагают усилия по сохранению водоемов, рекультивации шахт, посадке леса. По словам Пасечника, с учетом прошедших боевых действий в ЛНР пострадало очень много деревьев. "Сейчас посадки такие, которые могут побольше быть", - подчеркнул Путин.
Путин попросил главу ЛНР рассказать об экологических проектах
