Рейтинг@Mail.ru
Путин попросил главу ЛНР рассказать об экологических проектах - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фон экология 2 - РИА Новости, 1920
Экология
 
14:24 23.09.2025
https://ria.ru/20250923/putin-2043751561.html
Путин попросил главу ЛНР рассказать об экологических проектах
Путин попросил главу ЛНР рассказать об экологических проектах - РИА Новости, 23.09.2025
Путин попросил главу ЛНР рассказать об экологических проектах
Президент России Владимир Путин на встрече с главой ЛНР Леонидом Пасечником попросил рассказать об экологических проектах в регионе. РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T14:24:00+03:00
2025-09-23T14:24:00+03:00
экология
луганская народная республика
россия
владимир путин
леонид пасечник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043745377_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f633e8e4306758902e0695769fc6da55.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой ЛНР Леонидом Пасечником попросил рассказать об экологических проектах в регионе. Путин во вторник принял Пасечника с докладом в Кремле. "У меня несколько вопросов есть. Вот смотрите, на 2025-2027 годы выделено 16,5 миллиарда. Смотрю, самые большие направления расходования средств - это "Экологическое благополучие" и "Продолжительная активная жизнь". Если посмотреть внутрь, скажем, на "Экологическое благополучие", там в основном на что предполагаются средства?" - обратился Путин к Пасечнику. Глава ЛНР рассказал Путину, что власти региона прилагают усилия по сохранению водоемов, рекультивации шахт, посадке леса. По словам Пасечника, с учетом прошедших боевых действий в ЛНР пострадало очень много деревьев. "Сейчас посадки такие, которые могут побольше быть", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20250421/putin-2012598846.html
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043745377_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_74c17de9214bf6b68c530f4fab088936.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, россия, владимир путин, леонид пасечник
Экология, Луганская Народная Республика, Россия, Владимир Путин, Леонид Пасечник
Путин попросил главу ЛНР рассказать об экологических проектах

Путин на встрече с Пасечником попросил рассказать об экологических проектах

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник во время встречи - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой ЛНР Леонидом Пасечником попросил рассказать об экологических проектах в регионе.
Путин во вторник принял Пасечника с докладом в Кремле.
"У меня несколько вопросов есть. Вот смотрите, на 2025-2027 годы выделено 16,5 миллиарда. Смотрю, самые большие направления расходования средств - это "Экологическое благополучие" и "Продолжительная активная жизнь". Если посмотреть внутрь, скажем, на "Экологическое благополучие", там в основном на что предполагаются средства?" - обратился Путин к Пасечнику.
Глава ЛНР рассказал Путину, что власти региона прилагают усилия по сохранению водоемов, рекультивации шахт, посадке леса. По словам Пасечника, с учетом прошедших боевых действий в ЛНР пострадало очень много деревьев.
"Сейчас посадки такие, которые могут побольше быть", - подчеркнул Путин.
Леонид Пасечник во время встречи с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Путин заявил о постоянном контакте с Пасечником
21 апреля, 19:29
 
ЭкологияЛуганская Народная РеспубликаРоссияВладимир Путин — президент РоссииЛеонид Пасечник
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала