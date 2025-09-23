Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал кадровый вопрос чрезвычайно важным для России - РИА Новости, 23.09.2025
14:06 23.09.2025
Путин назвал кадровый вопрос чрезвычайно важным для России
Путин назвал кадровый вопрос чрезвычайно важным для России - РИА Новости, 23.09.2025
Путин назвал кадровый вопрос чрезвычайно важным для России
Президент России Владимир Путин назвал кадровый вопрос чрезвычайно важным для всей России. РИА Новости, 23.09.2025
россия
луганская народная республика
владимир путин
леонид пасечник
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал кадровый вопрос чрезвычайно важным для всей России. Глава государства во вторник встретился в Кремле с главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником. "И еще один вопрос, он чрезвычайно важный, в принципе, для всей страны, но для Луганской Народной Республики, наверное, в первую очередь - это кадры", - сказал Путин на встрече. Он попросил Пасечника доложить, как строится работа по этому направлению.
россия
луганская народная республика
россия, луганская народная республика, владимир путин, леонид пасечник
Россия, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Леонид Пасечник
Путин назвал кадровый вопрос чрезвычайно важным для России

Путин назвал кадровый вопрос чрезвычайно важным для ЛНР и всей России

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал кадровый вопрос чрезвычайно важным для всей России.
Глава государства во вторник встретился в Кремле с главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником.
"И еще один вопрос, он чрезвычайно важный, в принципе, для всей страны, но для Луганской Народной Республики, наверное, в первую очередь - это кадры", - сказал Путин на встрече.
Он попросил Пасечника доложить, как строится работа по этому направлению.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Путин обсудит с главой ЛНР экономическую ситуацию в регионе
14:04
 
РоссияЛуганская Народная РеспубликаВладимир Путин — президент РоссииЛеонид Пасечник
 
 
