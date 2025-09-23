https://ria.ru/20250923/putin-2043747320.html
Путин назвал кадровый вопрос чрезвычайно важным для России
Путин назвал кадровый вопрос чрезвычайно важным для России - РИА Новости, 23.09.2025
Путин назвал кадровый вопрос чрезвычайно важным для России
Президент России Владимир Путин назвал кадровый вопрос чрезвычайно важным для всей России. РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T14:06:00+03:00
2025-09-23T14:06:00+03:00
2025-09-23T14:06:00+03:00
россия
луганская народная республика
владимир путин
леонид пасечник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043745344_0:31:2990:1713_1920x0_80_0_0_03fbca89ab6796bffa585846b74a9088.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал кадровый вопрос чрезвычайно важным для всей России. Глава государства во вторник встретился в Кремле с главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником. "И еще один вопрос, он чрезвычайно важный, в принципе, для всей страны, но для Луганской Народной Республики, наверное, в первую очередь - это кадры", - сказал Путин на встрече. Он попросил Пасечника доложить, как строится работа по этому направлению.
https://ria.ru/20250923/putin-2043746673.html
россия
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043745344_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_bc39b17a03bdb1d0046d6590229382b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, луганская народная республика, владимир путин, леонид пасечник
Россия, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Леонид Пасечник
Путин назвал кадровый вопрос чрезвычайно важным для России
Путин назвал кадровый вопрос чрезвычайно важным для ЛНР и всей России