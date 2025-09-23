https://ria.ru/20250923/putin-2043747320.html

Путин назвал кадровый вопрос чрезвычайно важным для России

2025-09-23T14:06:00+03:00

россия

луганская народная республика

владимир путин

леонид пасечник

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043745344_0:31:2990:1713_1920x0_80_0_0_03fbca89ab6796bffa585846b74a9088.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал кадровый вопрос чрезвычайно важным для всей России. Глава государства во вторник встретился в Кремле с главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником. "И еще один вопрос, он чрезвычайно важный, в принципе, для всей страны, но для Луганской Народной Республики, наверное, в первую очередь - это кадры", - сказал Путин на встрече. Он попросил Пасечника доложить, как строится работа по этому направлению.

2025

