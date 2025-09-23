https://ria.ru/20250923/putin-2043746673.html

Путин обсудит с главой ЛНР экономическую ситуацию в регионе

Путин обсудит с главой ЛНР экономическую ситуацию в регионе - РИА Новости, 23.09.2025

Путин обсудит с главой ЛНР экономическую ситуацию в регионе

Президент России Владимир Путин предложил главе ЛНР Леониду Пасечнику обсудить ситуацию в реальном секторе экономики региона. РИА Новости, 23.09.2025

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил главе ЛНР Леониду Пасечнику обсудить ситуацию в реальном секторе экономики региона. Глава государства во вторник провел в Кремле встречу с руководителем ЛНР. "С чего начнем? Давайте с реального сектора, хорошо?" - предложил Путин.

