Путин обсудит с главой ЛНР экономическую ситуацию в регионе
Президент России Владимир Путин предложил главе ЛНР Леониду Пасечнику обсудить ситуацию в реальном секторе экономики региона. РИА Новости, 23.09.2025
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил главе ЛНР Леониду Пасечнику обсудить ситуацию в реальном секторе экономики региона. Глава государства во вторник провел в Кремле встречу с руководителем ЛНР. "С чего начнем? Давайте с реального сектора, хорошо?" - предложил Путин.
