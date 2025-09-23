Рейтинг@Mail.ru
13:49 23.09.2025

Путин проводит встречу с главой ЛНР. Прямая трансляция
13:49 23.09.2025 (обновлено: 13:53 23.09.2025)
Путин проводит встречу с главой ЛНР. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником. РИА Новости, 23.09.2025
Президент России Владимир Путин проводит встречу с главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником.
Президент России Владимир Путин проводит встречу с главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником.
 
