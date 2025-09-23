https://ria.ru/20250923/putin-2043742513.html
Путин проводит встречу с главой ЛНР. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником. РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T13:49:00+03:00
2025-09-23T13:49:00+03:00
2025-09-23T13:53:00+03:00
политика
владимир путин
леонид пасечник
луганская народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043740027_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0bf0068062327c1b31b05e273ba06bc0.jpg
Президент России Владимир Путин проводит встречу с главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником.
луганская народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043740027_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1445dc3fe500b60d3ec8606c26879fe3.jpg
политика, владимир путин, леонид пасечник, луганская народная республика, видео
Политика, Владимир Путин, Леонид Пасечник, Луганская Народная Республика
Президент России Владимир Путин проводит встречу с главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником.
2025-09-23T13:49
true
PT19M31S
Президент России Владимир Путин проводит встречу с главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником.