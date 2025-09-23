Рейтинг@Mail.ru
Путин уделяет приоритетное внимание развитию новых регионов, сообщил Песков
13:03 23.09.2025
Путин уделяет приоритетное внимание развитию новых регионов, сообщил Песков
Президент РФ Владимир Путин уделяет приоритетное внимание вопросам развития новых регионов страны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.09.2025
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин уделяет приоритетное внимание вопросам развития новых регионов страны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Президент традиционно уделяет приоритетное внимание вопросам развития новых регионов России. Сегодня этот разговор будет продолжен. Вопросов, конечно же, очень много", - заявил Песков журналистам, говоря о планах президента встретиться с главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником.
политика, россия, луганская народная республика, дмитрий песков, владимир путин, леонид пасечник
Политика, Россия, Луганская Народная Республика, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Леонид Пасечник
Путин уделяет приоритетное внимание развитию новых регионов, сообщил Песков

Песков: Путин уделяет приоритетное внимание вопросу развития новых регионов

Владимир Путин
Владимир Путин
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин уделяет приоритетное внимание вопросам развития новых регионов страны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент традиционно уделяет приоритетное внимание вопросам развития новых регионов России. Сегодня этот разговор будет продолжен. Вопросов, конечно же, очень много", - заявил Песков журналистам, говоря о планах президента встретиться с главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником.
Путин поручил ввести в оборот сырьевые товары с драгоценными металлами
