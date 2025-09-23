https://ria.ru/20250923/putin-2043724877.html
Путин встретится с главой ЛНР
Путин встретится с главой ЛНР - РИА Новости, 23.09.2025
Путин встретится с главой ЛНР
Президент России Владимир Путин во вторник встретится с главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником, заявил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T13:01:00+03:00
2025-09-23T13:01:00+03:00
2025-09-23T13:04:00+03:00
политика
россия
луганская народная республика
владимир путин
леонид пасечник
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863470689_0:155:3072:1883_1920x0_80_0_0_db66a32eb110976a9b616ae77affd8b1.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник встретится с главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Из открытого сегодня состоится беседа президента Путина с главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником. Президент традиционно уделяет приоритетное внимание вопросам развития новых регионов России. Сегодня этот разговор будет продолжен. Вопросов, конечно же, очень много. Ситуация там непростая", - сообщил Песков журналистам.
https://ria.ru/20250830/gerasimov-2038526938.html
россия
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863470689_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4593c0c2c653b65e1e7ddfe98e6a06a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, луганская народная республика, владимир путин, леонид пасечник, дмитрий песков
Политика, Россия, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Леонид Пасечник, Дмитрий Песков
Путин встретится с главой ЛНР
Путин проведет встречу с главой ЛНР Пасечником