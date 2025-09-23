Рейтинг@Mail.ru
Путин встретится с главой ЛНР
13:01 23.09.2025 (обновлено: 13:04 23.09.2025)
Путин встретится с главой ЛНР
Президент России Владимир Путин во вторник встретится с главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником, заявил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 23.09.2025
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник встретится с главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Из открытого сегодня состоится беседа президента Путина с главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником. Президент традиционно уделяет приоритетное внимание вопросам развития новых регионов России. Сегодня этот разговор будет продолжен. Вопросов, конечно же, очень много. Ситуация там непростая", - сообщил Песков журналистам.
Леонид Пасечник во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник встретится с главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Из открытого сегодня состоится беседа президента Путина с главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником. Президент традиционно уделяет приоритетное внимание вопросам развития новых регионов России. Сегодня этот разговор будет продолжен. Вопросов, конечно же, очень много. Ситуация там непростая", - сообщил Песков журналистам.
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Герасимов: ВС России освободили 99,7 процента территории ЛНР
30 августа, 15:59
 
Политика Россия Луганская Народная Республика Владимир Путин — президент России Леонид Пасечник Дмитрий Песков
 
 
