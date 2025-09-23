Рейтинг@Mail.ru
Пасечник рассказал Путину об итогах кадрового проекта "Герои Луганщины" - РИА Новости, 23.09.2025
15:41 23.09.2025
https://ria.ru/20250923/proekt-2043772171.html
Пасечник рассказал Путину об итогах кадрового проекта "Герои Луганщины"
Пасечник рассказал Путину об итогах кадрового проекта "Герои Луганщины"
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Сорок участников СВО стали финалистами кадрового проекта "Герои Луганщины", они готовы продолжать служить стране в новом качестве, доложил глава ЛНР Леонид Пасечник президенту России Владимиру Путину. "Работаем с кадровым проектом "Герои Луганщины"… Уверен, они хотят продолжить служить нашей стране, но уже, наверное, несколько в другом качестве – в роли управленцев, руководителями, работниками, сотрудниками органов власти, управления. Мы уверены в том, что они будут преследовать правильные цели, которые будут исключать всевозможную коррупцию и все остальное прочее. Поэтому мы сейчас отобрали 40 финалистов, 14 из которых продолжают служить. И когда вернутся, мы с ними активно начнем работать", - сказал Пасечник.
Леонид Пасечник
Леонид Пасечник. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Сорок участников СВО стали финалистами кадрового проекта "Герои Луганщины", они готовы продолжать служить стране в новом качестве, доложил глава ЛНР Леонид Пасечник президенту России Владимиру Путину.
"Работаем с кадровым проектом "Герои Луганщины"… Уверен, они хотят продолжить служить нашей стране, но уже, наверное, несколько в другом качестве – в роли управленцев, руководителями, работниками, сотрудниками органов власти, управления. Мы уверены в том, что они будут преследовать правильные цели, которые будут исключать всевозможную коррупцию и все остальное прочее. Поэтому мы сейчас отобрали 40 финалистов, 14 из которых продолжают служить. И когда вернутся, мы с ними активно начнем работать", - сказал Пасечник.
Президент РФ Владимир Путин и глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник во время встречи
Пасечник рассказал Путину о мерах поддержки участников СВО в ЛНР
14:15
 
Луганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникВладимир Путин — президент РоссииРоссияПолитика
 
 
