Пасечник рассказал Путину об итогах кадрового проекта "Герои Луганщины"

МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Сорок участников СВО стали финалистами кадрового проекта "Герои Луганщины", они готовы продолжать служить стране в новом качестве, доложил глава ЛНР Леонид Пасечник президенту России Владимиру Путину. "Работаем с кадровым проектом "Герои Луганщины"… Уверен, они хотят продолжить служить нашей стране, но уже, наверное, несколько в другом качестве – в роли управленцев, руководителями, работниками, сотрудниками органов власти, управления. Мы уверены в том, что они будут преследовать правильные цели, которые будут исключать всевозможную коррупцию и все остальное прочее. Поэтому мы сейчас отобрали 40 финалистов, 14 из которых продолжают служить. И когда вернутся, мы с ними активно начнем работать", - сказал Пасечник.

