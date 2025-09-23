https://ria.ru/20250923/proekt-2043772171.html
Пасечник рассказал Путину об итогах кадрового проекта "Герои Луганщины"
Пасечник рассказал Путину об итогах кадрового проекта "Герои Луганщины" - РИА Новости, 23.09.2025
Пасечник рассказал Путину об итогах кадрового проекта "Герои Луганщины"
Сорок участников СВО стали финалистами кадрового проекта "Герои Луганщины", они готовы продолжать служить стране в новом качестве, доложил глава ЛНР Леонид... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T15:41:00+03:00
2025-09-23T15:41:00+03:00
2025-09-23T15:41:00+03:00
луганская народная республика
леонид пасечник
владимир путин
россия
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004676909_0:142:3138:1907_1920x0_80_0_0_4be98661c32a98d0922db94cebb2946c.jpg
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Сорок участников СВО стали финалистами кадрового проекта "Герои Луганщины", они готовы продолжать служить стране в новом качестве, доложил глава ЛНР Леонид Пасечник президенту России Владимиру Путину. "Работаем с кадровым проектом "Герои Луганщины"… Уверен, они хотят продолжить служить нашей стране, но уже, наверное, несколько в другом качестве – в роли управленцев, руководителями, работниками, сотрудниками органов власти, управления. Мы уверены в том, что они будут преследовать правильные цели, которые будут исключать всевозможную коррупцию и все остальное прочее. Поэтому мы сейчас отобрали 40 финалистов, 14 из которых продолжают служить. И когда вернутся, мы с ними активно начнем работать", - сказал Пасечник.
https://ria.ru/20250923/lnr-2043749002.html
луганская народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004676909_76:0:2807:2048_1920x0_80_0_0_5f07ed2b0c4d996ba8609ea0bc64154e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, леонид пасечник, владимир путин, россия, политика
Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Владимир Путин, Россия, Политика
Пасечник рассказал Путину об итогах кадрового проекта "Герои Луганщины"
Пасечник: 40 участников СВО попали в финал кадрового проекта Герои Луганщины