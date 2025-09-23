https://ria.ru/20250923/prodlenka-2043761325.html

В Госдуме предложили ввести горячие ужины для школьников на продленке

23.09.2025

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева, Ксения Горячева и Георгий Арапов направили обращение главе Минпросвещения Сергею Кравцову

общество

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

социальный навигатор

сн_образование

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева, Ксения Горячева и Георгий Арапов направили обращение главе Минпросвещения Сергею Кравцову с предложением ввести горячие ужины для детей, посещающих продленку в школе, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Считаем целесообразным обеспечить возможность получения горячего ужина для всех детей, посещающих группы продленного дня. При этом финансирование данного приема пищи может осуществляться за счет средств родителей, что сделает меру экономически обоснованной и не создаст чрезмерной нагрузки на бюджет", - сказано в документе. Отмечается, что для многих работающих родителей продленки в школе, работающие до 17-18 часов, являются необходимой частью образовательного процесса, однако действующие санитарные нормы не предусматривают для детей обязательной организации второго горячего приема пищи — ужина, ограничиваясь, как правило, полдником. "Дети, проводящие в школе полный рабочий день, лишены возможности получить полноценный горячий ужин. Согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора, интервалы между приёмами пищи должны составлять три - четыре часа. Превышение этих интервалов повышает риски утомляемости и нарушений режима питания, что негативно сказывается на здоровье и успеваемости школьников", - уточняется в документе. По мнению авторов обращения, введение инициативы позволит сохранить здоровье и учебную работоспособность школьников, снизит бытовую нагрузку на работающих родителей и обеспечит равные возможности для всех детей получить полноценное питание вне зависимости от занятости их семьи. "Просим Вас, уважаемый Сергей Сергеевич, рассмотреть возможность разработки соответствующих федеральных стандартов, которые закрепят обязательность организации в школах горячего ужина для групп продленного дня, предусмотрят механизм его предоставления на условиях родительской оплаты с учетом требований доступности и контроля качества, а также определят порядок работы школьных пищеблоков во второй половине дня для реализации данной задачи", - говорится в документе.

