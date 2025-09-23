https://ria.ru/20250923/pasechnik-2043766000.html

В ЛНР откроют реабилитационный центр для участников СВО, сообщил Пасечник

В ЛНР откроют реабилитационный центр для участников СВО, сообщил Пасечник - РИА Новости, 23.09.2025

В ЛНР откроют реабилитационный центр для участников СВО, сообщил Пасечник

Центр комплексной реабилитации для участников спецоперации откроют в ЛНР в рекреационной зоне в станице Луганской, сообщил глава республики Леонид Пасечник на... РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T15:14:00+03:00

2025-09-23T15:14:00+03:00

2025-09-23T15:15:00+03:00

леонид пасечник

луганская народная республика

россия

луганск

владимир путин

ростех

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043745344_0:31:2990:1713_1920x0_80_0_0_03fbca89ab6796bffa585846b74a9088.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Центр комплексной реабилитации для участников спецоперации откроют в ЛНР в рекреационной зоне в станице Луганской, сообщил глава республики Леонид Пасечник на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "И уже мы провели переговоры, достигли договоренностей с министерством труда, федеральным министерством, и будем открывать реабилитационный центр на базе лагеря "Сосновый", который расположен в станице Луганской. Это такая рекреационная зона – сосны, песок", - рассказал Пасечник. В центре, уточнил он, будет оказываться комплексная помощь ветеранам: медицинское обследование, психологическая помощь, установка протезов. "И чтобы в обязательном порядке присутствовали представители фонда "Защитники Отечества", которые помогали бы нашим ребятам оформлять документы всевозможные, собирать справки для получения тех льгот, на которые они имеют право. Вот это хотим сделать", - подчеркнул глава региона. Пасечник также сообщил о планах передать госкорпорации "Ростех" протезно-ортопедический завод, которые находится в Луганске. В дальнейшем там установят современное оборудование, что позволит производить бионические протезы, рассказал он.

https://ria.ru/20250923/vstrecha-2043742766.html

https://ria.ru/20250923/lnr-2043749002.html

луганская народная республика

россия

луганск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

леонид пасечник, луганская народная республика, россия, луганск, владимир путин, ростех, общество