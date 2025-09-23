Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР откроют реабилитационный центр для участников СВО, сообщил Пасечник - РИА Новости, 23.09.2025
15:14 23.09.2025 (обновлено: 15:15 23.09.2025)
В ЛНР откроют реабилитационный центр для участников СВО, сообщил Пасечник
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Центр комплексной реабилитации для участников спецоперации откроют в ЛНР в рекреационной зоне в станице Луганской, сообщил глава республики Леонид Пасечник на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "И уже мы провели переговоры, достигли договоренностей с министерством труда, федеральным министерством, и будем открывать реабилитационный центр на базе лагеря "Сосновый", который расположен в станице Луганской. Это такая рекреационная зона – сосны, песок", - рассказал Пасечник. В центре, уточнил он, будет оказываться комплексная помощь ветеранам: медицинское обследование, психологическая помощь, установка протезов. "И чтобы в обязательном порядке присутствовали представители фонда "Защитники Отечества", которые помогали бы нашим ребятам оформлять документы всевозможные, собирать справки для получения тех льгот, на которые они имеют право. Вот это хотим сделать", - подчеркнул глава региона. Пасечник также сообщил о планах передать госкорпорации "Ростех" протезно-ортопедический завод, которые находится в Луганске. В дальнейшем там установят современное оборудование, что позволит производить бионические протезы, рассказал он.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник во время встречи
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Центр комплексной реабилитации для участников спецоперации откроют в ЛНР в рекреационной зоне в станице Луганской, сообщил глава республики Леонид Пасечник на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"И уже мы провели переговоры, достигли договоренностей с министерством труда, федеральным министерством, и будем открывать реабилитационный центр на базе лагеря "Сосновый", который расположен в станице Луганской. Это такая рекреационная зона – сосны, песок", - рассказал Пасечник.
Пасечник рассказал Путину об обстановке в ЛНР
В центре, уточнил он, будет оказываться комплексная помощь ветеранам: медицинское обследование, психологическая помощь, установка протезов.
"И чтобы в обязательном порядке присутствовали представители фонда "Защитники Отечества", которые помогали бы нашим ребятам оформлять документы всевозможные, собирать справки для получения тех льгот, на которые они имеют право. Вот это хотим сделать", - подчеркнул глава региона.
Пасечник также сообщил о планах передать госкорпорации "Ростех" протезно-ортопедический завод, которые находится в Луганске. В дальнейшем там установят современное оборудование, что позволит производить бионические протезы, рассказал он.
Пасечник рассказал Путину о мерах поддержки участников СВО в ЛНР
