Пасечник рассказал Путину о летней засухе в ЛНР
Пасечник рассказал Путину о летней засухе в ЛНР - РИА Новости, 23.09.2025
Пасечник рассказал Путину о летней засухе в ЛНР
Глава ЛНР Леонид Пасечник во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, что в регионе за весь 2024 год ни одного дождя не прошло, в 2025 года... РИА Новости, 23.09.2025
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, что в регионе за весь 2024 год ни одного дождя не прошло, в 2025 года "перепадает чуть-чуть дождей". "В 2024 году было произведено сельхозпродукции на сумму порядка 14,5 миллиарда (рублей - ред.). Но, к большому сожалению, это, наверное, не тот результат, на который мы рассчитывали. И на него повлияли весенние заморозки и, в общем-то, летняя засуха за весь 2024 год. Ни одного дождя в Луганской республике не прошло. В этом году тоже очень жарко было, но хотя бы перепадает хоть чуть-чуть", - сообщил Пасечник.
Пасечник рассказал Путину о летней засухе в ЛНР
Пасечник рассказал Путину, что в ЛНР за весь 2024 год не прошло ни одного дождя