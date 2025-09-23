Рейтинг@Mail.ru
Пасечник рассказал Путину о летней засухе в ЛНР
14:10 23.09.2025
Пасечник рассказал Путину о летней засухе в ЛНР
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, что в регионе за весь 2024 год ни одного дождя не прошло, в 2025 года "перепадает чуть-чуть дождей". "В 2024 году было произведено сельхозпродукции на сумму порядка 14,5 миллиарда (рублей - ред.). Но, к большому сожалению, это, наверное, не тот результат, на который мы рассчитывали. И на него повлияли весенние заморозки и, в общем-то, летняя засуха за весь 2024 год. Ни одного дождя в Луганской республике не прошло. В этом году тоже очень жарко было, но хотя бы перепадает хоть чуть-чуть", - сообщил Пасечник.
леонид пасечник, владимир путин, луганская народная республика, россия, экономика
Леонид Пасечник, Владимир Путин, Луганская Народная Республика, Россия, Экономика
Владимир Путин и глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник во время встречи
Владимир Путин и глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник во время встречи
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, что в регионе за весь 2024 год ни одного дождя не прошло, в 2025 года "перепадает чуть-чуть дождей".
"В 2024 году было произведено сельхозпродукции на сумму порядка 14,5 миллиарда (рублей - ред.). Но, к большому сожалению, это, наверное, не тот результат, на который мы рассчитывали. И на него повлияли весенние заморозки и, в общем-то, летняя засуха за весь 2024 год. Ни одного дождя в Луганской республике не прошло. В этом году тоже очень жарко было, но хотя бы перепадает хоть чуть-чуть", - сообщил Пасечник.
Пасечник отметил усилия ВС России по контролю ситуации в ЛНР
Леонид ПасечникВладимир Путин — президент РоссииЛуганская Народная РеспубликаРоссияЭкономика
 
 
Заголовок открываемого материала