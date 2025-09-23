Рейтинг@Mail.ru
Пасечник рассказал Путину об обстановке в ЛНР - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:49 23.09.2025 (обновлено: 13:59 23.09.2025)
https://ria.ru/20250923/pasechnik--2043742421.html
Пасечник рассказал Путину об обстановке в ЛНР
Пасечник рассказал Путину об обстановке в ЛНР - РИА Новости, 23.09.2025
Пасечник рассказал Путину об обстановке в ЛНР
Обстановка на территории ЛНР остается сложной и напряженной, доложил глава ЛНР Леонид Пасечник на встрече с президентом России Владимиром Путиным. РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T13:49:00+03:00
2025-09-23T13:59:00+03:00
луганская народная республика
специальная военная операция на украине
леонид пасечник
владимир путин
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863470689_0:155:3072:1883_1920x0_80_0_0_db66a32eb110976a9b616ae77affd8b1.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Обстановка на территории ЛНР остается сложной и напряженной, доложил глава ЛНР Леонид Пасечник на встрече с президентом России Владимиром Путиным."На территории республики обстановка, к большому сожалению, продолжает оставаться сложной и напряженной. И это, безусловно, в первую очередь связано с тем, что на нашей территории проходит линия боевого соприкосновения, где ведутся полномасштабные боевые действия", - сказал Пасечник.
https://ria.ru/20250923/pasechnik-2043743245.html
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863470689_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4593c0c2c653b65e1e7ddfe98e6a06a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, леонид пасечник, владимир путин, россия, безопасность
Луганская Народная Республика, Специальная военная операция на Украине, Леонид Пасечник, Владимир Путин, Россия, Безопасность
Пасечник рассказал Путину об обстановке в ЛНР

Пасечник доложил Путину о сложной обстановке в ЛНР

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкЛеонид Пасечник во время встречи с Владимиром Путиным
Леонид Пасечник во время встречи с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Леонид Пасечник во время встречи с Владимиром Путиным. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Обстановка на территории ЛНР остается сложной и напряженной, доложил глава ЛНР Леонид Пасечник на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"На территории республики обстановка, к большому сожалению, продолжает оставаться сложной и напряженной. И это, безусловно, в первую очередь связано с тем, что на нашей территории проходит линия боевого соприкосновения, где ведутся полномасштабные боевые действия", - сказал Пасечник.
Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Пасечник отметил усилия ВС России по контролю ситуации в ЛНР
13:52
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникВладимир Путин — президент РоссииРоссияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала