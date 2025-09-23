Рейтинг@Mail.ru
Роль ООН в поддержании мира намеренно подрывают, считает Рамафоса
23:24 23.09.2025 (обновлено: 12:09 24.09.2025)
Роль ООН в поддержании мира намеренно подрывают, считает Рамафоса
Роль ООН в поддержании мира намеренно подрывают, считает Рамафоса
в мире
юар
сирил рамафоса
оон
НЬЮ-ЙОРК, 23 сен - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН заявил, что роль ООН в поддержании международного мира и безопасности намеренно подрывают. "В то время, как мы отмечаем восьмидесятую годовщину ООН, роль этой организации и различные многосторонние процессы для поддержания международной безопасности преднамеренно подрывают. Все больше распространяются односторонние военные действия в нарушение международного права", - сказал Рамафоса в своем выступлении. По его мнению, Совет безопасности ООН доказал свою "неэффективность в своей нынешней форме и составе в выполнении своей роли и мандата по поддержанию мир и безопасности".
в мире, юар, сирил рамафоса, оон
В мире, ЮАР, Сирил Рамафоса, ООН
Роль ООН в поддержании мира намеренно подрывают, считает Рамафоса

© Getty Images / Taylor HillПрезидент ЮАР Сирил Рамафоса выступает на Генеральной Ассамблеи ООН. 23 сентября 2025
Президент ЮАР Сирил Рамафоса выступает на Генеральной Ассамблеи ООН. 23 сентября 2025
НЬЮ-ЙОРК, 23 сен - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН заявил, что роль ООН в поддержании международного мира и безопасности намеренно подрывают.
"В то время, как мы отмечаем восьмидесятую годовщину ООН, роль этой организации и различные многосторонние процессы для поддержания международной безопасности преднамеренно подрывают. Все больше распространяются односторонние военные действия в нарушение международного права", - сказал Рамафоса в своем выступлении.
По его мнению, Совет безопасности ООН доказал свою "неэффективность в своей нынешней форме и составе в выполнении своей роли и мандата по поддержанию мир и безопасности".
В мире ЮАР Сирил Рамафоса ООН
 
 
