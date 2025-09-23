https://ria.ru/20250923/oon-2043867075.html

Роль ООН в поддержании мира намеренно подрывают, считает Рамафоса

Роль ООН в поддержании мира намеренно подрывают, считает Рамафоса - РИА Новости, 24.09.2025

Роль ООН в поддержании мира намеренно подрывают, считает Рамафоса

Президент ЮАР Сирил Рамафоса в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН заявил, что роль ООН в поддержании международного мира и безопасности намеренно... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-23T23:24:00+03:00

2025-09-23T23:24:00+03:00

2025-09-24T12:09:00+03:00

в мире

юар

сирил рамафоса

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043967755_0:11:3070:1738_1920x0_80_0_0_30a030730b74794d256891810c49eb35.jpg

НЬЮ-ЙОРК, 23 сен - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН заявил, что роль ООН в поддержании международного мира и безопасности намеренно подрывают. "В то время, как мы отмечаем восьмидесятую годовщину ООН, роль этой организации и различные многосторонние процессы для поддержания международной безопасности преднамеренно подрывают. Все больше распространяются односторонние военные действия в нарушение международного права", - сказал Рамафоса в своем выступлении. По его мнению, Совет безопасности ООН доказал свою "неэффективность в своей нынешней форме и составе в выполнении своей роли и мандата по поддержанию мир и безопасности".

https://ria.ru/20250923/ssha-2043859732.html

юар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, юар, сирил рамафоса, оон