https://ria.ru/20250923/oon-2043867075.html
Роль ООН в поддержании мира намеренно подрывают, считает Рамафоса
Роль ООН в поддержании мира намеренно подрывают, считает Рамафоса - РИА Новости, 24.09.2025
Роль ООН в поддержании мира намеренно подрывают, считает Рамафоса
Президент ЮАР Сирил Рамафоса в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН заявил, что роль ООН в поддержании международного мира и безопасности намеренно... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-23T23:24:00+03:00
2025-09-23T23:24:00+03:00
2025-09-24T12:09:00+03:00
в мире
юар
сирил рамафоса
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043967755_0:11:3070:1738_1920x0_80_0_0_30a030730b74794d256891810c49eb35.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 23 сен - РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН заявил, что роль ООН в поддержании международного мира и безопасности намеренно подрывают. "В то время, как мы отмечаем восьмидесятую годовщину ООН, роль этой организации и различные многосторонние процессы для поддержания международной безопасности преднамеренно подрывают. Все больше распространяются односторонние военные действия в нарушение международного права", - сказал Рамафоса в своем выступлении. По его мнению, Совет безопасности ООН доказал свою "неэффективность в своей нынешней форме и составе в выполнении своей роли и мандата по поддержанию мир и безопасности".
https://ria.ru/20250923/ssha-2043859732.html
юар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043967755_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4f44b0058a89d69966ff3b3cee91116c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, юар, сирил рамафоса, оон
В мире, ЮАР, Сирил Рамафоса, ООН
Роль ООН в поддержании мира намеренно подрывают, считает Рамафоса
Рамафоса: роль ООН в поддержании мира и безопасности намеренно подрывают