"Катитесь в ад". Чем Трамп пригрозил европейским союзникам

В Нью-Йорке открылась неделя высокого уровня Генассамблеи ООН. Обсуждая международные проблемы, главы государств не избегали обвинений и жестких формулировок... РИА Новости, 23.09.2025

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости, Виктор Жданов. В Нью-Йорке открылась неделя высокого уровня Генассамблеи ООН. Обсуждая международные проблемы, главы государств не избегали обвинений и жестких формулировок. Это коснулось и украинского кризиса. О чем говорили президенты — в материале РИА Новости.Новые обвиненияВыступление Дональда Трампа затянулось — 57 минут, в четыре раза дольше обычной речи с трибуны ассамблеи. Не обошлось и без конфузов. Причем еще до заседания.Эскалатор, по которому поднимался президент США, неожиданно остановился на полпути. А уже на трибуне не включился телесуфлер."Вот что я получил от ООН: неработающие эскалатор и телесуфлер. Спасибо большое!" — сыронизировал Трамп.Он коснулся многого: критиковал европейских союзников, затронул проблему нелегальной миграции. Конечно, не обошлось без украинского конфликта. Россию президент США упомянул десять раз."Я неустанно работаю над прекращением гибели людей на Украине. Я думал, этот конфликт станет одним из тех семи, которые я остановил. Думал, это будет проще всего благодаря моим хорошим отношениям с президентом Путиным", — признался он.И пригрозил "серьезными пошлинами", если Москва не согласится на мир. Кроме того, назвал Китай и Индию "основными спонсорами продолжающейся войны", поскольку они "по-прежнему закупают российскую нефть"."Величайшая ложь"Союзникам тоже досталось. Ведь страны Евросоюза и НАТО тоже потребляют российские энергоресурсы. "Ради мира" Трамп потребовал от этого отказаться."Покупают нефть и газ у России, в то время как воюют с ней. Это позор", — подчеркнул он.И добавил, что именно при нем Североатлантический альянс усилился: все участники блока теперь увеличат военные расходы до пяти процентов ВВП в год.А мир, достигнутый им в первый срок, "рухнул", уступив место "величайшим кризисам". И сейчас Трамп снова "спасает миллионы жизней", хотя главная международная организация ему совсем не помогает."В чем же тогда смысл ООН?" — задал президент США риторический вопрос.И продолжил: нужно немедленно прекратить войну в секторе Газа и освободить заложников. Что касается признания независимости Палестины европейскими государствами — это "слишком большая награда для террористов из ХАМАС".Сами европейцы из-за засилья нелегальных мигрантов тоже переживают не лучшие времена."Ваши страны катятся в ад", — заявил американский лидер.По его мнению, проблемы с миграцией и энергоресурсами — это "двуглавый монстр", разрушающий Европу. И лишь в США справились с нелегалами."Пора положить конец неудачному эксперименту с открытыми границами. Прекратите это немедленно", — обратился к Трамп к партнерам. И раскритиковал зеленую повестку ЕС, назвав ее "величайшей ложью" всех времен.Когда он закончил речь, многие делегаты поспешили к выходу. Председатель 80-й сессии Генассамблеи ООН Анналена Бербок призвала их соблюдать порядок и вернуться на свои места — хотя бы из уважения к другим выступающим.Надежды на дипломатию"Я увидел его, он увидел меня — и мы обнялись. А потом я говорю: "Ты можешь поверить, что я скажу об этом всего через две минуты?" — раскрыл Трамп подробности встречи с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.Тот, в свою очередь, отметил, что шанс на дипломатическое урегулирование украинского конфликта еще есть."Недавние переговоры на Аляске пробудили надежду", — уточнил он.По его мнению, стороны должны выработать "реалистичные пути" выхода из кризиса и учесть "законные опасения в области безопасности всех участников" конфликта. Но говорил Лула да Силва не только об Украине."Терактам ХАМАС нет оправдания, однако то же самое относится и к геноциду в Газе", — подчеркнул президент Бразилии.По его словам, под тоннами обломков похоронены десятки тысяч женщин и невинных детей вместе с "международным гуманитарным правом и мифом о превосходстве этики Запада".Реджеп Тайип Эрдоган призвал немедленно организовать доставку гуманитарной помощи в Газу."Необходимо как можно скорее добиться перемирия и прекратить атаки", — заявил с трибуны Генассамблеи президент Турции.В Газе уничтожена медицинская инфраструктура, а от ударов ЦАХАЛ погибли более 20 тысяч детей и 250 журналистов, напомнил он. По его мнению, правительство Израиля "оторвалось от реальности", атакуя не только сектор Газа, но и Сирию, Иран, Йемен и Ливан. Также Эрдоган выразил надежду на дипломатическое разрешение вопроса ядерной программы Тегерана: регион "не выдержит нового кризиса". Кроме того, Стамбул намерен продолжить содействие прекращению огня на Украине. Россию на Генассамблее представит глава МИД Сергей Лавров. Его выступление ожидается 27 сентября.

