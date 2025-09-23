https://ria.ru/20250923/nato-2043763558.html

НАТО возложила на Россию ответственность за инциденты с БПЛА в Европе

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.

НАТО возложила на Россию ответственность за инциденты с БПЛА в Европе

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Североатлантический совет НАТО возложил на Россию ответственность за инциденты с БПЛА и самолетами в Польше, Эстонии и других странах. "Россия несет полную ответственность за эти действия, которые несут риск эскалации, просчета или ставят по угрозу жизни. Они должны остановиться", — говорится в заявлении на сайте альянса по итогам заседания Совета по просьбе Эстонии. В Москве уже заявляли, что никаких доказательств причастности России ни одна из этих стран не привела. При этом в НАТО заявили, что альянс усилит меры по обороне и сдерживанию, в том числе с помощью ПВО, и продолжают угрожать жестким ответом."НАТО и союзники будут применять <...> все необходимые военные и невоенные средства для самообороны и сдерживания всех угроз со всех направлений. <...> Мы будем продолжать реагировать там, тогда и в той форме, как сочтtм нужным. Наша приверженность статье 5 нерушима", — говорится в заявлении.Кроме того, из заявления следует, что альянс не откажется от помощи Украине. "Инциденты" с беспилотниками в странах НАТОНакануне вечером датская полиция заявила, что аэропорт Копенгагена закрыли из-за беспилотников, замеченных в районе воздушной гавани. Служба разведки назвала произошедшее "нападением". Премьер заявила, что этот инцидент стал "самой серьезной атакой" на датскую инфраструктуру за все время и не исключила причастность к нему России, не приведя никаких доказательств.В понедельник состоялось экстренное заседание Совбеза ООН, которое в пятницу запросила Эстония, из-за "инцидента", доказательств которого представлено не было. Минобороны России сообщало, что три истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградской области. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, без нарушения границ других государств, что подтвердили средства объективного контроля. Маршрут пролегал над нейтральными водами в Балтийском море на расстоянии более трех километров от острова Вайндло, самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись.Десятого сентября Туск заявил, что над Польшей сбили "представлявшие опасность" дроны. По его утверждению, воздушную границу пересекли 19 летательных аппаратов. Политик голословно обвинил в случившемся Москву. После инцидента глава польского МИД Радослав Сикорский предложил обдумать введение бесполетной зоны над Украиной. При этом он отметил, что принять такое решение Варшава может только вместе с союзниками. Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев назвал эту идею провокационной.Румынское Министерство национальной обороны утверждало, что 20 сентября вечером на территорию страны залетал дрон, который не представлял непосредственной угрозы безопасности населения. Российского посла Олега Липаева на следующий день вызвали в МИД, не предоставив при этом никаких доказательств происхождения беспилотника.Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя подобные высказывания, заявил, что голословные обвинения в адрес Москвы о якобы причастности к инцидентам с беспилотниками приводят к тому, что новые заявления не принимаются во внимание.

