Рейтинг@Mail.ru
НАТО возложила на Россию ответственность за инциденты с БПЛА в Европе - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:07 23.09.2025 (обновлено: 16:41 23.09.2025)
https://ria.ru/20250923/nato-2043763558.html
НАТО возложила на Россию ответственность за инциденты с БПЛА в Европе
НАТО возложила на Россию ответственность за инциденты с БПЛА в Европе - РИА Новости, 23.09.2025
НАТО возложила на Россию ответственность за инциденты с БПЛА в Европе
Североатлантический совет НАТО возложил на Россию ответственность за инциденты с БПЛА и самолетами в Польше, Эстонии и других странах. РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T15:07:00+03:00
2025-09-23T16:41:00+03:00
в мире
россия
польша
эстония
дмитрий песков
дональд туск
урсула фон дер ляйен
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764292016_0:0:2968:1670_1920x0_80_0_0_f24b3fb00616d54d28e300bc748a7f22.jpg
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Североатлантический совет НАТО возложил на Россию ответственность за инциденты с БПЛА и самолетами в Польше, Эстонии и других странах. "Россия несет полную ответственность за эти действия, которые несут риск эскалации, просчета или ставят по угрозу жизни. Они должны остановиться", — говорится в заявлении на сайте альянса по итогам заседания Совета по просьбе Эстонии. В Москве уже заявляли, что никаких доказательств причастности России ни одна из этих стран не привела. При этом в НАТО заявили, что альянс усилит меры по обороне и сдерживанию, в том числе с помощью ПВО, и продолжают угрожать жестким ответом."НАТО и союзники будут применять &lt;...&gt; все необходимые военные и невоенные средства для самообороны и сдерживания всех угроз со всех направлений. &lt;...&gt; Мы будем продолжать реагировать там, тогда и в той форме, как сочтtм нужным. Наша приверженность статье 5 нерушима", — говорится в заявлении.Кроме того, из заявления следует, что альянс не откажется от помощи Украине. "Инциденты" с беспилотниками в странах НАТОНакануне вечером датская полиция заявила, что аэропорт Копенгагена закрыли из-за беспилотников, замеченных в районе воздушной гавани. Служба разведки назвала произошедшее "нападением". Премьер заявила, что этот инцидент стал "самой серьезной атакой" на датскую инфраструктуру за все время и не исключила причастность к нему России, не приведя никаких доказательств.В понедельник состоялось экстренное заседание Совбеза ООН, которое в пятницу запросила Эстония, из-за "инцидента", доказательств которого представлено не было. Минобороны России сообщало, что три истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградской области. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, без нарушения границ других государств, что подтвердили средства объективного контроля. Маршрут пролегал над нейтральными водами в Балтийском море на расстоянии более трех километров от острова Вайндло, самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись.Десятого сентября Туск заявил, что над Польшей сбили "представлявшие опасность" дроны. По его утверждению, воздушную границу пересекли 19 летательных аппаратов. Политик голословно обвинил в случившемся Москву. После инцидента глава польского МИД Радослав Сикорский предложил обдумать введение бесполетной зоны над Украиной. При этом он отметил, что принять такое решение Варшава может только вместе с союзниками. Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев назвал эту идею провокационной.Румынское Министерство национальной обороны утверждало, что 20 сентября вечером на территорию страны залетал дрон, который не представлял непосредственной угрозы безопасности населения. Российского посла Олега Липаева на следующий день вызвали в МИД, не предоставив при этом никаких доказательств происхождения беспилотника.Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя подобные высказывания, заявил, что голословные обвинения в адрес Москвы о якобы причастности к инцидентам с беспилотниками приводят к тому, что новые заявления не принимаются во внимание.
https://ria.ru/20250923/putin-2043601335.html
https://ria.ru/20250911/nato-2041078155.html
https://ria.ru/20250923/fazi-2043749348.html
https://ria.ru/20250923/norvegiya-2043737017.html
россия
польша
эстония
дания
румыния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764292016_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_681dff0fc395075a815b209147d3493b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, польша, эстония, дмитрий песков, дональд туск, урсула фон дер ляйен, нато, еврокомиссия, миг-31, дания, румыния
В мире, Россия, Польша, Эстония, Дмитрий Песков, Дональд Туск, Урсула фон дер Ляйен, НАТО, Еврокомиссия, МиГ-31, Дания, Румыния
НАТО возложила на Россию ответственность за инциденты с БПЛА в Европе

НАТО пригрозила РФ решительным ответом на нарушение воздушных границ

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Североатлантический совет НАТО возложил на Россию ответственность за инциденты с БПЛА и самолетами в Польше, Эстонии и других странах.
"Россия несет полную ответственность за эти действия, которые несут риск эскалации, просчета или ставят по угрозу жизни. Они должны остановиться", — говорится в заявлении на сайте альянса по итогам заседания Совета по просьбе Эстонии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
НАТО готовится сбивать российские самолеты: Путин принял вызов
08:00
В Москве уже заявляли, что никаких доказательств причастности России ни одна из этих стран не привела. При этом в НАТО заявили, что альянс усилит меры по обороне и сдерживанию, в том числе с помощью ПВО, и продолжают угрожать жестким ответом.
"НАТО и союзники будут применять <...> все необходимые военные и невоенные средства для самообороны и сдерживания всех угроз со всех направлений. <...> Мы будем продолжать реагировать там, тогда и в той форме, как сочтtм нужным. Наша приверженность статье 5 нерушима", — говорится в заявлении.
Кроме того, из заявления следует, что альянс не откажется от помощи Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
НАТО показала степень готовности к войне с Россией
11 сентября, 08:00

"Инциденты" с беспилотниками в странах НАТО

Накануне вечером датская полиция заявила, что аэропорт Копенгагена закрыли из-за беспилотников, замеченных в районе воздушной гавани. Служба разведки назвала произошедшее "нападением". Премьер заявила, что этот инцидент стал "самой серьезной атакой" на датскую инфраструктуру за все время и не исключила причастность к нему России, не приведя никаких доказательств.
В понедельник состоялось экстренное заседание Совбеза ООН, которое в пятницу запросила Эстония, из-за "инцидента", доказательств которого представлено не было. Минобороны России сообщало, что три истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградской области. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, без нарушения границ других государств, что подтвердили средства объективного контроля. Маршрут пролегал над нейтральными водами в Балтийском море на расстоянии более трех километров от острова Вайндло, самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись.
Метте Фредериксен - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Новое заявление премьера Дании о России напугало журналиста
14:15
Десятого сентября Туск заявил, что над Польшей сбили "представлявшие опасность" дроны. По его утверждению, воздушную границу пересекли 19 летательных аппаратов. Политик голословно обвинил в случившемся Москву. После инцидента глава польского МИД Радослав Сикорский предложил обдумать введение бесполетной зоны над Украиной. При этом он отметил, что принять такое решение Варшава может только вместе с союзниками. Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев назвал эту идею провокационной.
Румынское Министерство национальной обороны утверждало, что 20 сентября вечером на территорию страны залетал дрон, который не представлял непосредственной угрозы безопасности населения. Российского посла Олега Липаева на следующий день вызвали в МИД, не предоставив при этом никаких доказательств происхождения беспилотника.
Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя подобные высказывания, заявил, что голословные обвинения в адрес Москвы о якобы причастности к инцидентам с беспилотниками приводят к тому, что новые заявления не принимаются во внимание.
Полиция Осло, Норвегия - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
В Норвегии задержали пару туристов, подозреваемых в запуске БПЛА
13:29
 
В миреРоссияПольшаЭстонияДмитрий ПесковДональд ТускУрсула фон дер ЛяйенНАТОЕврокомиссияМиГ-31ДанияРумыния
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала