Ученые впервые показали мышей сразу после полета на "Бионе-М" №2
16:45 23.09.2025
Ученые впервые показали мышей сразу после полета на "Бионе-М" №2
Институт медико-биологических проблем (ИМБП) РАН впервые опубликовал видеоролик с мышами, совершившими космический полёт на спутнике "Бион-М" №2. РИА Новости, 23.09.2025
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Институт медико-биологических проблем (ИМБП) РАН впервые опубликовал видеоролик с мышами, совершившими космический полёт на спутнике "Бион-М" №2. В Telegram-канале института выложено видео, как мышей сразу после космического полёта осматривают, взвешивают, дают простейшие задания. Кроме того, исследователи анализируют их двигательную активность и измеряют температуру тела животных. "Этот прямо бегает... Да, вообще... Прямо бодро", - слышны за кадром разговоры учёных. "Бион-М" №2 был запущен с космодрома Байконур на ракете "Союз-2.1б" 20 августа. Аппарат летал по высокоширотной орбите высотой 370-380 километров. На его борту находились 75 мышей, более 1,5 тысячи мух-дрозофил, стволовые клетки животных и человека, лекарственные растения, семена и водоросли, а также микроорганизмы. Спускаемый аппарат "Биона-М" №2 совершил посадку в Оренбургской области 19 сентября. На полярной орбите с наклонением 96.63 градуса космический аппарат провел 30 суток, на нём были проведены более 30 экспериментов с биообъектами. Как сообщил после возвращения аппарата директор ИМБП Олег Орлов, 10 мышей во время полёта погибли.
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Институт медико-биологических проблем (ИМБП) РАН впервые опубликовал видеоролик с мышами, совершившими космический полёт на спутнике "Бион-М" №2.
В Telegram-канале института выложено видео, как мышей сразу после космического полёта осматривают, взвешивают, дают простейшие задания. Кроме того, исследователи анализируют их двигательную активность и измеряют температуру тела животных.
"Этот прямо бегает... Да, вообще... Прямо бодро", - слышны за кадром разговоры учёных.
"Бион-М" №2 был запущен с космодрома Байконур на ракете "Союз-2.1б" 20 августа. Аппарат летал по высокоширотной орбите высотой 370-380 километров. На его борту находились 75 мышей, более 1,5 тысячи мух-дрозофил, стволовые клетки животных и человека, лекарственные растения, семена и водоросли, а также микроорганизмы.
Спускаемый аппарат "Биона-М" №2 совершил посадку в Оренбургской области 19 сентября. На полярной орбите с наклонением 96.63 градуса космический аппарат провел 30 суток, на нём были проведены более 30 экспериментов с биообъектами. Как сообщил после возвращения аппарата директор ИМБП Олег Орлов, 10 мышей во время полёта погибли.
