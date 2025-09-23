https://ria.ru/20250923/myshi-2043790483.html
Ученые впервые показали мышей сразу после полета на "Бионе-М" №2
Ученые впервые показали мышей сразу после полета на "Бионе-М" №2 - РИА Новости, 23.09.2025
Ученые впервые показали мышей сразу после полета на "Бионе-М" №2
Институт медико-биологических проблем (ИМБП) РАН впервые опубликовал видеоролик с мышами, совершившими космический полёт на спутнике "Бион-М" №2. РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T16:45:00+03:00
2025-09-23T16:45:00+03:00
2025-09-23T16:45:00+03:00
наука
байконур (город)
оренбургская область
олег орлов
институт медико-биологических проблем ран
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043790164_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f6b8d96d6b88e4b502c28dd61d5d7b0a.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Институт медико-биологических проблем (ИМБП) РАН впервые опубликовал видеоролик с мышами, совершившими космический полёт на спутнике "Бион-М" №2. В Telegram-канале института выложено видео, как мышей сразу после космического полёта осматривают, взвешивают, дают простейшие задания. Кроме того, исследователи анализируют их двигательную активность и измеряют температуру тела животных. "Этот прямо бегает... Да, вообще... Прямо бодро", - слышны за кадром разговоры учёных. "Бион-М" №2 был запущен с космодрома Байконур на ракете "Союз-2.1б" 20 августа. Аппарат летал по высокоширотной орбите высотой 370-380 километров. На его борту находились 75 мышей, более 1,5 тысячи мух-дрозофил, стволовые клетки животных и человека, лекарственные растения, семена и водоросли, а также микроорганизмы. Спускаемый аппарат "Биона-М" №2 совершил посадку в Оренбургской области 19 сентября. На полярной орбите с наклонением 96.63 градуса космический аппарат провел 30 суток, на нём были проведены более 30 экспериментов с биообъектами. Как сообщил после возвращения аппарата директор ИМБП Олег Орлов, 10 мышей во время полёта погибли.
https://ria.ru/20250919/sputnik-2042922298.html
https://ria.ru/20250919/radiatsiya-2042986240.html
байконур (город)
оренбургская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043790164_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d44c78bae81fac8406444b90085a6d08.jpg
Видео мышей после космического полета на "Бионе-М" №2
Видео мышей после космического полета на "Бионе-М" №2
2025-09-23T16:45
true
PT1M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
байконур (город), оренбургская область, олег орлов, институт медико-биологических проблем ран, российская академия наук
Наука, Байконур (город), Оренбургская область, Олег Орлов, Институт медико-биологических проблем РАН, Российская академия наук
Ученые впервые показали мышей сразу после полета на "Бионе-М" №2
Ученые впервые показали видео с мышами после космического полета на Бионе-М №2