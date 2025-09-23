https://ria.ru/20250923/momotov-2043737488.html
Источник: Момотов с подельником создал сеть отелей "Marton"
2025-09-23T13:33:00+03:00
происшествия
россия
москва
виктор момотов
генеральная прокуратура рф
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Судья Верховного суда РФ Виктор Момотов с криминальным подельником создал сеть отелей Marton, состоящую из 40 комплексов, в Москве и регионах России, сообщил РИА Новости источник, знакомый с материалами искового заявления.Генпрокуратура РФ направит в столичный суд иск об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот получил, нарушая антикоррупционное законодательство, сообщил ранее источник. Их общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей."На основе обозначенного имущества Момотовым В.В. и Марченко А.В. создана сеть бизнес-отелей Marton, включающая 40 комфортабельных комплексов на территории Краснодарского края (17), Ростовской области (11), городов Волгограда (4), Воронежа (2), Калининграда (2), Нижнего Новгорода (2), Вологды (1) и Москвы (1)", - цитирует источник материалы иска.По его словам, в заявлении Генпрокуратуры РФ Андрея Марченко называют краснодарским представителем криминалитета, с которым Момотов объединился в 2007 году для совместного осуществления предпринимательской деятельности в сфере гостиничного бизнеса.
