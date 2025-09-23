https://ria.ru/20250923/max-2043734520.html

Россияне смогут подтвердить возраст с помощью цифрового ID на платформе Max

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Россияне смогут подтвердить возраст с помощью цифрового ID на платформе Max в "Пятерочке" и "Перекрестке" - такая возможность уже есть в 23 магазинах сетей, говорится в релизе платформы. Подпишитесь на канал РИА Новости>>>"Подтвердить возраст с помощью мессенджера при покупке продукции 18+ можно в "Пятерочках" и "Перекрестках". Применить Цифровой ID можно в 23 магазинах Х5: в 18 "Пятерочках" и пяти "Перекрестках" , в дальнейшем количество магазинов может увеличиться", - сказано в релизе. В пилотном режиме технология внедрена на кассах самообслуживания в магазинах в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Челябинской области. Чтобы использовать QR-код для подтверждения покупки товаров 18+, нужно создать цифровой ID в профиле мессенджера, отсканировать товар с возрастным ограничением на кассе самообслуживания, нажать на кнопку "Подтвердить возраст через Мax", поднести QR-код к считывателю. Ранее в сентябре Max сообщил о том, что пользователи теперь могут создавать цифровой ID, позволяющий подтверждать возраст, статус студента, многодетного родителя и многое другое. Его можно использовать, например, при заселении в гостиницу или в магазинах. VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе Max будет "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".

