https://ria.ru/20250923/marochko-2043662023.html
Марочко: ВСУ потеряли контроль над Шандриголово
Марочко: ВСУ потеряли контроль над Шандриголово - РИА Новости, 23.09.2025
Марочко: ВСУ потеряли контроль над Шандриголово
ВСУ потеряли контроль над населенным пунктом Шандриголово в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T08:03:00+03:00
2025-09-23T08:03:00+03:00
2025-09-23T08:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
андрей марочко
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1979975973_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5a236945f4091309493ea2d1ff732841.jpg
ЛУГАНСК, 23 сен - РИА Новости. ВСУ потеряли контроль над населенным пунктом Шандриголово в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В ходе активных боевых действий наши войска практически полностью выбили вооружённые формирования Украины из Шандриголово в ДНР. На данный момент идет зачистка населенного пункта и близлежащих окрестностей. Украинские боевики, используя рельеф местности и естественную водную преграду, пытаются удерживать позиции севернее населенного пункта, но оперативно-тактическая обстановка говорит о том, что оккупационная киевская власть утратила контроль над Шандриголово", - сказал Марочко.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1979975973_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_ac17fbb4d3101d00913a7a99f122c66d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Марочко: ВСУ потеряли контроль над Шандриголово
ВСУ потеряли контроль над населенным пунктом Шандриголово в ДНР