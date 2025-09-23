https://ria.ru/20250923/marochko-2043662023.html

Марочко: ВСУ потеряли контроль над Шандриголово

Марочко: ВСУ потеряли контроль над Шандриголово

ЛУГАНСК, 23 сен - РИА Новости. ВСУ потеряли контроль над населенным пунктом Шандриголово в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В ходе активных боевых действий наши войска практически полностью выбили вооружённые формирования Украины из Шандриголово в ДНР. На данный момент идет зачистка населенного пункта и близлежащих окрестностей. Украинские боевики, используя рельеф местности и естественную водную преграду, пытаются удерживать позиции севернее населенного пункта, но оперативно-тактическая обстановка говорит о том, что оккупационная киевская власть утратила контроль над Шандриголово", - сказал Марочко.

