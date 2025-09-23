Рейтинг@Mail.ru
Марочко: ВСУ потеряли контроль над Шандриголово - РИА Новости, 23.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
08:03 23.09.2025
Марочко: ВСУ потеряли контроль над Шандриголово
Марочко: ВСУ потеряли контроль над Шандриголово
ВСУ потеряли контроль над населенным пунктом Шандриголово в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 23.09.2025
ЛУГАНСК, 23 сен - РИА Новости. ВСУ потеряли контроль над населенным пунктом Шандриголово в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В ходе активных боевых действий наши войска практически полностью выбили вооружённые формирования Украины из Шандриголово в ДНР. На данный момент идет зачистка населенного пункта и близлежащих окрестностей. Украинские боевики, используя рельеф местности и естественную водную преграду, пытаются удерживать позиции севернее населенного пункта, но оперативно-тактическая обстановка говорит о том, что оккупационная киевская власть утратила контроль над Шандриголово", - сказал Марочко.
донецкая народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Безопасность
© AP Photo / Oleg PetrasiukСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Солдаты ВСУ. Архивное фото
ЛУГАНСК, 23 сен - РИА Новости. ВСУ потеряли контроль над населенным пунктом Шандриголово в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"В ходе активных боевых действий наши войска практически полностью выбили вооружённые формирования Украины из Шандриголово в ДНР. На данный момент идет зачистка населенного пункта и близлежащих окрестностей. Украинские боевики, используя рельеф местности и естественную водную преграду, пытаются удерживать позиции севернее населенного пункта, но оперативно-тактическая обстановка говорит о том, что оккупационная киевская власть утратила контроль над Шандриголово", - сказал Марочко.
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
